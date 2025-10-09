"Шахедами" по залізниці: генерал розповів про два способи захисту потягів (відео)

Збройні сили Російської Федерації продовжуватимуть загрожувати українській залізниці, і тому їх варто захистити спеціальними захисними комплексами, розповів генерал-майор запасу. З цією задачею впорається металевий каркас з елементами, які легко замінити у випадку влучання "Шахеда" чи FPV-дрона. Крім того, є ще один метод, який повністю приховає об'єкти на залізничних станціях.

Укрзалізниця на четвертому році війни мала б захистити потяги та інфраструктуру, заявив в ефірі телеканалу "Київ 24" генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Співрозмовник журналістів пояснив, що в Україні розробили комплекс "Рапан-15", який можна швидко змонтувати на вагонах. З його слів, комплекси випробували в умовах фронту і вони справді можуть захистити крупногабаритну техніку.

Удари "Шахедів" - коментар Кривоноса див. о 9:07 9 жовтня

На думку Кривоноса, об'єкти Укрзалізниці можна вберегти від безпілотних атак РФ двома способами. Ідеться про металеві каркаси та задимлення станцій, пролунало в ефірі.

Перший спосіб захисту від "Шахедів" — комплекси "Рапан-15", які монтуються з металевих частин у певних точках станцій. Тепловози Укрзалізниці можуть туди заїжджати під час стоянок. Якщо російський дрон відшукає це укриття і влучить, то можна легко замінити пошкоджені ділянки.

Другий спосіб — аерозольне задимлення. Кривонос нагадав, що у вільному продажу є генератори диму. Установки для генерації диму можна розставити по периметру станцій та автоматизовано вмикати у випадку повітряної загрози.

Кривонос наголосив, що запропоновані ним ідеї недорого коштують і їх можна протягом кількох тижнів встановити у необхідних точках.

"Те, що наразі ми можемо зробити протягом одного-двох тижнів і значно покращити ситуацію, це все залежить від нас і це коштує невеликі гроші", — сказав він.

Удари "Шахедів" — як захистити потяги Укрзалізниці

У мережі можна відшукати інформацію про засоби, згадані генерал-майором.

"Рапан-15" — це металевий каркас, який монтується навколо крупногабаритної техніки (броньовану і неброньовану) Сил оборони України і захищає від ударних дронів типу "Ланцет" та FPV-дронів, ідеться на сайті компанії-виробника. Крім того, нею можна обгородити будівлі різного призначення. Каркас — переплетення оцинкованих тросів діаметром 3 мм. Комплекс розміром 15 на 5 на 4,6 м розгортається протягом 2,5 год і коштує від 480 тис. грн.

Удари "Шахедів" - як металевий каркас захищає об'єкти Фото: Rapan system

Генератори диму, аерозольні генератори туману — установки, які створюють хмару туману, розпилюючи дрібні краплини рідини. Орієнтовна вартість туманних генераторів різного призначення — від 12 до 27 тис. грн, вказано на одному з українських маркетплейсів.

Як РФ б'є по українській залізниці

Зазначимо, у жовтні ЗС РФ посилили атаки "Шахедів" по Укрзалізниці. Зокрема, 8 жовтня дрони-камікадзе вдарили по залізниці у Шостці та загрожували людям, які саме евакуювались. 1 жовтня ЗМІ повідомили про атаку дронів на потяг у Чернігівській області: аналітики пояснили, що "Шахеди" мали радіокерування та передавали відеосигнал оператору.

Тим часом 8 жовтня аналітики Defense Express озвучили ще один спосіб боротьби з ударами "Шахедів" по Укрзалізниці. Ідеться про використання досвіду Другої світової війни. Кожен потяг мав спеціальну платформу з зенітною установкою, яка відбивалась від повітряних загроз.

Нагадуємо, 9 жовтня мер Конотопа повідомив про можливе влучання "Шахеда" у пасажирський поїзд. Військовий та експерт з радіотехніки Сергій Бескрестнов "Флеш" опублікував світлину потяга, закритого сіткою, та попередив про посилення ударів РФ по залізниці.