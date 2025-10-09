"Шахедами" по железной дороге: генерал рассказал о двух способах защиты поездов (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации будут продолжать угрожать украинской железной дороге, и поэтому их следует защитить специальными защитными комплексами, рассказал генерал-майор запаса. С этой задачей справится металлический каркас с элементами, которые легко заменить в случае попадания "Шахеда" или FPV-дрона. Кроме того, есть еще один метод, который полностью скроет объекты на железнодорожных станциях.

Укрзализныця на четвертом году войны должна бы защитить поезда и инфраструктуру, заявил в эфире телеканала "Киев 24" генерал-майор запаса Сергей Кривонос. Собеседник журналистов пояснил, что в Украине разработали комплекс "Рапан-15", который можно быстро смонтировать на вагонах. По его словам, комплексы испытали в условиях фронта и они действительно могут защитить крупногабаритную технику.

Удары "Шахедов" — комментарий Кривоноса см. в 9:07 9 октября

По мнению Кривоноса, объекты Укрзализныци можно уберечь от беспилотных атак РФ двумя способами. Речь идет о металлических каркасах и задымлении станций, прозвучало в эфире.

Первый способ защиты от "Шахедов" — комплексы "Рапан-15", которые монтируются из металлических частей в определенных точках станций. Тепловозы Укрзализныци могут туда заезжать во время стоянок. Если российский дрон отыщет это укрытие и попадет, то можно легко заменить поврежденные участки.

Второй способ — аэрозольное задымление. Кривонос напомнил, что в свободной продаже есть генераторы дыма. Установки для генерации дыма можно расставить по периметру станций и автоматизировано включать в случае воздушной угрозы.

Кривонос отметил, что предложенные им идеи недорого стоят и их можно в течение нескольких недель установить в необходимых точках.

"То, что сейчас мы можем сделать в течение одной-двух недель и значительно улучшить ситуацию, это все зависит от нас и это стоит небольшие деньги", — сказал он.

Удары "Шахедов" — как защитить поезда Укрзализныци

В сети можно отыскать информацию о средствах, упомянутых генерал-майором.

"Рапан-15" — это металлический каркас, который монтируется вокруг крупногабаритной техники (бронированной и небронированной) Сил обороны Украины и защищает от ударных дронов типа "Ланцет" и FPV-дронов, говорится на сайте компании-производителя. Кроме того, ею можно огородить здания различного назначения. Каркас — переплетение оцинкованных тросов диаметром 3 мм. Комплекс размером 15 на 5 на 4,6 м разворачивается за 2,5 часа и стоит от 480 тыс. грн.

Удары "Шахедов" — как металлический каркас защищает объекты Фото: Rapan system

Генераторы дыма, аэрозольные генераторы тумана — установки, которые создают облако тумана, распыляя мелкие капли жидкости. Ориентировочная стоимость туманных генераторов разного назначения — от 12 до 27 тыс. грн, указано на одном из украинских маркетплейсов.

Как РФ бьет по украинской железной дороге

Отметим, в октябре ВС РФ усилили атаки "Шахедов" по Укрзализныце. В частности, 8 октября дроны-камикадзе ударили по железной дороге в Шостке и угрожали людям, которые как раз эвакуировались. 1 октября СМИ сообщили об атаке дронов на поезд в Черниговской области: аналитики объяснили, что "Шахеды" имели радиоуправление и передавали видеосигнал оператору.

Между тем 8 октября аналитики Defense Express озвучили еще один способ борьбы с ударами "Шахедов" по Укрзализныце. Речь идет об использовании опыта Второй мировой войны. Каждый поезд имел специальную платформу с зенитной установкой, которая отражалась от воздушных угроз.

Напоминаем, 9 октября мэр Конотопа сообщил о возможном попадании "Шахеда" в пассажирский поезд. Военный и эксперт по радиотехнике Сергей Бескрестнов "Флеш" опубликовал фотографию поезда, закрытого сеткой, и предупредил об усилении ударов РФ по железной дороге.