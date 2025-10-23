ЗСУ вдарили по Рязанському НПЗ ракетами "Пекло", під загрозою — аеродром з Ту-95МС (відео)

У Російській Федерації загорівся Рязанський нафтопереробний завод, поруч з яким розташований військовий аеродром "Дягілєво" та 360-й авіаремонтний завод. Удар могли завдати ракетами-дронами "Пекло", які дістали на 500 км.

Наліт засобів ураження ЗСУ стався в ніч з 22 на 23 жовтня, підтвердив губернатор Рязанської області Павло Маліков на сторінці Telegram. Зі слів посадовця, постраждалих майже немає, а руйнування відсутні. Тим часом місцеві жителі опублікували серію відео з палаючим обладнанням Рязанського НПЗ. Фокус зібрав деталі удару по РФ, до якого може бути причетна ракета "Пекло".

Допис Малікова з'явився о 7:49 23 жовтня. Рязанський губернатор написав, що над регіоном начебто знешкодили 14 дронів: уламки впали на території певного підприємства і постраждала одна людина. Інші деталі посадовець не оприлюднив.

Тим часом Міноборони РФ зранку відзвітувало про наліт 139 дронів ЗСУ. Російське командування повідомило про роботу засобів ППО, які атакували Рязань та ще дев'ять регіонів й окупований Крим.

Командування Сил безпілотних систем ЗСУ та Генштаб поки не інформували про атаку на стратегічний об'єкт РФ — Рязанський НПЗ та на можливі супутні цілі. На карті бойових дій проєкту DeepState бачимо, що засоби ураження мали здолати майже 500 км та чотири області, щоб дістатись до цілей.

Удари по РФ - яка відстань від України до "Дягілєво" та Рязанського НПЗ Фото: DeepState

Удари по РФ — що сталось 23 жовтня у Рязані

Деякі деталі про удар 23 жовтня розповіли у Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ", який спеціалізується на "зливах" зі спецслужб РФ. Вказується, що дрони атакували Рязань та Скопин (за 80 км на південь від обласного центру). Цілями, ймовірно, були НПЗ (на південній околиці Рязані) та аеродром "Дягілєво" (за 14 км на північний захід, біля села Шахманово). Зазначимо, що на летовищі дислокуються військові літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ і Іл-78 (заправник), а поруч — авіаремонтний завод.

Удари по РФ - допис про атаку на "Дягілєво" під Рязанню Фото: Скриншот

У Telegram-каналі OSINT-аналітика "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩" провели геолокацію кадрів з пожежею на Рязанському НПЗ. Вдалось встановити, що палає АВТ-2 первинної переробки нафти у точці з координатами 54.56280639879809, 39.737499810376164. Крім того, зауважується, що удар могли завдати ракето-дронами "Пекло": підтверджень та джерел не надали.

Удари по РФ - допис координати влучання на Рязанському НПЗ 23 жовтня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Фокус писав про ракету-дрон "Пекло", згадану OSINT-аналітиком. "Пекло" — далекобійний боєприпас українського виробництва, створений, орієнтовно, у 2024 році на основі ракети-дрона "Паляниця". Засіб ураження здатен летіти на відстань до 700 км зі швидкістю 700 км/год.

Зазначимо, ЗСУ вже використовували ракето-дрони "Пекло" для удару по військовій цілі ЗС РФ у тимчасово окупованому Донецьку. Атака відбулась 9 вересня і засіб ураження працював разом з британською ракетою Storm Shadow. Ще один удар "Пекла" — по території окупованої Луганщини: вдалось знищити переправу через річку "Айдар". При цьому росіяни показали навіть уламки ракети, помилково ідентифікувавши їх як рештки дрона "Лютий".

Нагадуємо, увечері 22 жовтня західні медіа повідомили, що США скасували обмеження для України на удари по території РФ.