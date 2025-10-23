ВСУ ударили по Рязанскому НПЗ ракетами "Пекло", под угрозой — аэродром с Ту-95МС (видео)

В Российской Федерации загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод, рядом с которым расположен военный аэродром "Дягилево" и 360-й авиаремонтный завод. Удар могли нанести ракетами-дронами "Пекло", которые достали на 500 км.

Налет средств поражения ВСУ произошел в ночь с 22 на 23 октября, подтвердил губернатор Рязанской области Павел Маликов на странице Telegram. По словам чиновника, пострадавших почти нет, а разрушения отсутствуют. Тем временем местные жители опубликовали серию видео с горящим оборудованием Рязанского НПЗ. Фокус собрал детали удара по РФ, к которому может быть причастна ракета "Пекло".

Сообщение Маликова появилось в 7:49 23 октября. Рязанский губернатор написал, что над регионом якобы обезвредили 14 дронов: обломки упали на территории определенного предприятия и пострадал один человек. Другие детали чиновник не обнародовал.

Тем временем Минобороны РФ утром отчиталось о налете 139 дронов ВСУ. Российское командование сообщило о работе средств ПВО, которые атаковали Рязань и еще девять регионов и оккупированный Крым.

Командование Сил беспилотных систем ВСУ и Генштаб пока не информировали об атаке на стратегический объект РФ — Рязанский НПЗ и на возможные сопутствующие цели. На карте боевых действий проекта DeepState видим, что средства поражения должны были преодолеть почти 500 км и четыре области, чтобы добраться до целей.

Удары по РФ — что произошло 23 октября в Рязани

Некоторые детали об ударе 23 октября рассказали в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ", который специализируется на "сливах" из спецслужб РФ. Указывается, что дроны атаковали Рязань и Скопин (в 80 км к югу от областного центра). Целями, вероятно, были НПЗ (на южной окраине Рязани) и аэродром "Дягилево" (в 14 км к северо-западу, возле села Шахманово). Отметим, что на аэродроме дислоцируются военные самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 (заправщик), а рядом — авиаремонтный завод.

В Telegram-канале OSINT-аналитика "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩" провели геолокацию кадров с пожаром на Рязанском НПЗ. Удалось установить, что горит АВТ-2 первичной переработки нефти в точке с координатами 54.56280639879809, 39.737499810376164. Кроме того, отмечается, что удар могли нанести ракето-дронами "Пекло": подтверждений и источников не предоставили.

Фокус писал о ракете-дроне "Пекло", упомянутой OSINT-аналитиком. "Пекло" — дальнобойный боеприпас украинского производства, созданный, ориентировочно, в 2024 году на основе ракеты-дрона "Паляница". Средство поражения способно лететь на расстояние до 700 км со скоростью 700 км/ч.

Отметим, ВСУ уже использовали ракето-дроны "Пекло" для удара по военной цели ВС РФ во временно оккупированном Донецке. Атака состоялась 9 сентября и средство поражения работало вместе с британской ракетой Storm Shadow. Еще один удар "Пекла" — по территории оккупированной Луганщины: удалось уничтожить переправу через реку "Айдар". При этом россияне показали даже обломки ракеты, ошибочно идентифицировав их как остатки дрона "Лютый".

Напоминаем, вечером 22 октября западные медиа сообщили, что США отменили ограничения для Украины на удары по территории РФ.