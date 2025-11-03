Війна в "глухому куті": що робити у такій ситуації та чому РФ стратегічно програла, — адмірал НАТО

Зі стратегічного погляду бойові дії на російсько-українській війні зайшли в глухий кут, вважає адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Водночас Російська Федерація не досягнула цілей у Києві, а Північноатлантичний альянс не боїться її ядерних погроз та вторгнення, оскільки вже готовий відповісти.

НАТО готове підтримувати Україну до моменту завершення війни, навели позицію Драгоне на порталі BBC. Водночас топофіцер альянсу зауважив, що в умовах "глухого кута" сторонам варто сідати за стіл перемовин. Свої оцінки ситуації Драгоне озвучив під час тригодинного виступу на безпековій конференції "21-й Манамський діалог IISS" (IISS — The International Institute for Strategic Studies).

Війна РФ — виступ Драгоне на конференції IISS 31 жовтня – 2 листопада 2025 року

Драгоне пояснив, що Кремль планував отримати у Києві такий же маріонетковий уряд, як у Білорусі, але цієї мети росіяни не досягнули. З огляду на ситуацію на фронті, невдачу росіян у Києві й велику кількість жертв на полі бою, він радив би погодитись на переговори.

Відео дня

"Майже настав час сісти та поговорити, бо це марна трата життів", — навело медіа слова Драгоне.

Адмірал додав, що європейські країни-члени НАТО і далі підтримуватимуть Україну, поки сторони не сядуть за стіл переговорів. Крім того, на його думку, є певний позитив у такій ситуації: європейці отримали попередження про загрози й можуть підготуватись. Драгоне запевнив, що альянс не боїться російської зброї — ні ракети "Буревестник", ні субмарини "Посейдон", і захистить територію усіх 32 держав: до захисту долучаться і США. З іншого боку, військовий уточнив, у яких точках можливе нове вторгнення РФ: ідеться про три країни Балтії.

Війна РФ — деталі переговорів з Кремлем

Зазначимо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним незадовго до візиту у Вашингтон президента України Володимира Зеленського. За підсумками розмови начебто домовились зустрітись у Будапешті та домовитись про зупинку війни в Україні. За добу зустріч скасували, і це відбулось після чергової заяви Кремля, що війна завершиться лише за умови повної капітуляції України.

Тим часом медіа написали, що Пентагон не заперечує надати Україні крилаті ракети "Томагавк", яких, виявляється, є достатньо на складах армії США. Втім, згодом Трамп уточнив, що все ще не планує передавати цю зброю Україні.

31 жовтня з'явилась заява МЗС РФ, у якій росіяни повідомили про готовність до "прямих переговорів" з Україною. З іншого боку, російські урядовці звинувачували Київ у тому, що "переговорів та діалогу" немає.

Нагадуємо, наприкінці жовтня РФ провела серію випробувань ядерної тріади та ракет великої дальності. На тренуваннях ядерної тріади виступив Путін, який розповів про пуски наземних ракет "Ярс", роботу ядерної субмарини "Брянськ" та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Крім того, тоді ж Кремль повідомив про проведення тренувального пуску ракети з ядерним двигуном "Буревестник", яка може годинами триматись у повітрі.