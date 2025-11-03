Война в "тупике": что делать в такой ситуации и почему РФ стратегически проиграла, — адмирал НАТО

Со стратегической точки зрения боевые действия на российско-украинской войне зашли в тупик, считает адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне. При этом Российская Федерация не достигла целей в Киеве, а Североатлантический альянс не боится ее ядерных угроз и вторжения, поскольку уже готов ответить.

НАТО готово поддерживать Украину до момента завершения войны, привели позицию Драгоне на портале BBC. В то же время топофицер альянса отметил, что в условиях "тупика" сторонам стоит садиться за стол переговоров. Свои оценки ситуации Драгоне озвучил во время трехчасового выступления на конференции по безопасности "21-й Манамский диалог IISS" (IISS — The International Institute for Strategic Studies).

Война РФ — выступление Драгоне на конференции IISS 31 октября-2 ноября 2025 года

Драгоне объяснил, что Кремль планировал получить в Киеве такое же марионеточное правительство, как в Беларуси, но этой цели россияне не достигли. Учитывая ситуацию на фронте, неудачу россиян в Киеве и большое количество жертв на поле боя, он советовал бы согласиться на переговоры.

"Почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней", — привело медиа слова Драгоне.

Адмирал добавил, что европейские страны-члены НАТО и дальше будут поддерживать Украину, пока стороны не сядут за стол переговоров. Кроме того, по его мнению, есть определенный позитив в такой ситуации: европейцы получили предупреждение об угрозах и могут подготовиться. Драгоне заверил, что альянс не боится российского оружия — ни ракеты "Буревестник", ни субмарины "Посейдон", и защитит территорию всех 32 государств: к защите присоединятся и США. С другой стороны, военный уточнил, в каких точках возможно новое вторжение РФ: речь идет о трех странах Балтии.

Война РФ — детали переговоров с Кремлем

Отметим, президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным незадолго до визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. По итогам разговора вроде бы договорились встретиться в Будапеште и договориться об остановке войны в Украине. Через сутки встречу отменили, и это произошло после очередного заявления Кремля, что война завершится только при условии полной капитуляции Украины.

Тем временем медиа написали, что Пентагон не возражает предоставить Украине крылатые ракеты "Томагавк", которых, оказывается, есть достаточно на складах армии США. Впрочем, впоследствии Трамп уточнил, что все еще не планирует передавать это оружие Украине.

31 октября появилось заявление МИД РФ, в котором россияне сообщили о готовности к"прямым переговорам" с Украиной. С другой стороны, российские чиновники обвиняли Киев в том, что "переговоров и диалога" нет.

Напоминаем, в конце октября РФ провела серию испытаний ядерной триады и ракет большой дальности. На тренировках ядерной триады выступил Путин, который рассказал о пусках наземных ракет "Ярс", работе ядерной субмарины "Брянск" и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, тогда же Кремль сообщил о проведении тренировочного пуска ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которая может часами держаться в воздухе.