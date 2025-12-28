У Бундестазі закликали Мерца дати Україні ракети Taurus: "Телефонних розмов недостатньо"

Напередодні зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Флориді віцепрезидент Бундестагу Німеччини Омід Нуріпур закликав канцлера Фрідріха Мерца виконати свою передвиборчу обіцянку.

Нуріпур вважає, що німецький уряд має ухвалити рішення про передачу Україні крилатих ракет Taurus, повідомляє n-tv. За його словами, такими діями Німеччина ділом, а не словом продемонструє провідну роль у підтримці України в її боротьбі з російською агресією.

Він розкритикував "допомогу" у вигляді дипломатичних заяв і телефонних розмов.

"Добре, що федеральний канцлер Мерц претендує на лідерську роль у Німеччині. Тепер він має дотриматися того, чого справедливо вимагав, перебуваючи в опозиції, і відкрити шлях для поставок Taurus", — наголосив політик.

Нуріпур зазначає, що чим довше Німеччина затягуватиме з цим рішенням, тим більше людей в Україні загине, і ціна відмови їй у крилатих ракетах обійдеться в нові людські життя.

Віцепрезидент Бундестагу також упевнений, що Європейському Союзу необхідно посилити тиск на главу Кремля Володимира Путіна, оскільки відповідальність за цю війну — на ньому та на всьому російському керівництві.

"Путін — єдиний, хто може негайно завершити цю жахливу війну. Без тиску він не зрушить з місця", — упевнений Нуріпур.

Ракети Taurus для України: що відомо

У квітні 2025 року тоді ще майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що готовий постачати Україні німецько-шведські далекобійні ракети Taurus, які можуть знадобитися ЗСУ для знищення сухопутних зв'язків між Росією та анексованим Кримом. Водночас політик зазначив, що українська армія протягом трьох років "тільки реагує", але повинна отримати можливість "визначати те, що відбувається".

На цю заяву послідовна негайна реакція з Росії. Дмитро Медведєв порадив Мерцу "подумати двічі" і вибухнув погрозами.

Зі свого боку офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що удар Taurus по російських об'єктах буде розцінений Російською Федерацією як пряма участь Німеччини у війні на боці України.

Уже в травні 2025 року Мерц висловив думку, що ЗСУ повинні себе захищати і завдавати ударів по території РФ, промовчавши про те, коли ж Україна отримає обіцяні ракети. Щоправда, потім він допустив надання Україні ракет Taurus, але уточнив, що спочатку українців слід навчити ними користуватися.

У жовтні президент США Дональд Трамп зажадав від Німеччини надати Києву Taurus, але станом на кінець грудня Україна так і не отримала це озброєння.

Taurus — авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля" з бойовою частиною в 500 кг, яку запускають із літаків Tornado, а також Gripen (Швеція може надати Україні) і Eurofighter. Дальність ракети Taurus - до 500 км: аналітики порівняли цей параметр із можливостями інших засобів ураження Заходу і вийшло, що вони ледь дістануть до Москви та щонайменше вдвічі поступаються "Томагавкам".

