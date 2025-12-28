В Бундестаге призвали Мерца дать Украине ракеты Taurus: "Телефонных разговоров недостаточно"

Накануне встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского во Флориде вице-президент Бундестага Германии Омид Нурипур призвал канцлера Фридриха Мерца выполнить свое предвыборное обещание.

Нурипур считает, что немецкое правительство должно принять решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus, сообщает n-tv. По его словам, такими действиями Германия делом, а не словом продемонстрирует ведущую роль в поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Он раскритиковал "помощь" в виде дипломатических заявлений и телефонных разговоров.

"Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль в Германии. Теперь он должен соблюсти то, чего справедливо требовал, находясь в оппозиции, и открыть путь для поставок Taurus", — подчеркнул политик.

Нурипур отмечает, что чем дольше Германия будет затягивать с этим решением, тем больше людей в Украине погибнет, и цена отказа ей в крылатых ракетах обойдется в новые человеческие жизни.

Вице-президент Бундестага также уверен, что Европейскому Союзу необходимо усилить давление на главу Кремля Владимира Путина, поскольку ответственность за эту войну – на нем и на всем российском руководстве.

"Путин – единственный, кто может немедленно завершить эту ужасную войну. Без давления он не сдвинется с места", — уверен Нурипур.

Ракеты Taurus для Украины: что известно

В апреле 2025 года тогда еще будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus, которые могут понадобиться ВСУ для уничтожения сухопутных связей между Россией и аннексированным Крымом. В то же время политик отметил, что украинская армия в течение трех лет "только реагирует", но должна получить возможность "определять происходящее".

На это заявление последовательна незамедлительная реакция из России. Дмитрий Медведев посоветовал Мерцу "подумать дважды" и разразился угрозами.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что удар Taurus по российским объектам будет расценен Российской Федерацией как прямое участие Германии в войне на стороне Украины.

Уже в мае 2025 года Мерц высказал мнение, что ВСУ должны себя защищать и наносить удары по территории РФ, умолчав о том, когда же Украина получит обещанные ракеты. Правда, потом он допустил предоставление Украине ракет Taurus, но уточнил, что сначала украинцев следует научить ими пользоваться.

В октябре президент США Дональд Трамп потребовал от Германии предоставить Киеву Taurus, но по состоянию на конец декабря Украина так и не получила это вооружение.

Taurus — авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля" с боевой частью в 500 кг, которая запускается с самолетов Tornado, а также Gripen (Швеция может предоставить Украине) и Eurofighter. Дальность ракеты Taurus — до 500 км: аналитики сравнили этот параметр с возможностями других средств поражения Запада и получилось, что они едва достанут до Москвы и минимум вдвое уступают "Томагавкам".

