"Пілоти збивають дипстрайки": "Флеш" вказав на проблему з зенітними дронами в ЗСУ

Фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" розповів, що українські оператори зенітних дронів іноді б'ють по "своїх" через обмежений час на ідентифікацію цілі. І навпаки, часом пілоти бояться атакувати ворожий об'єкт, бо він може виявитися безпілотником СБУ чи ГУР.

Про проблеми застосування зенітних дронів на війні в Україні Сергій "Флеш" Бексрестнов розповів у своєму Telegram-каналі 21 січня. Відео збиття було опубліковане на сторінці 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України — пресслужба повідомила, що зенітники знищили на Лиманському напрямку російський безпілотний літальний апарат V2U з елементами штучного інтелекту.

"Флеш" зазначив, що "френдлі фаєр" є однієї з проблем використання на фронті зенітних безпілотників.

"У пілота зенітного дрона дуже мало часу на ідентифікацію цілі. А командири часто вимагають результатів", — пояснив фахівець.

Відео дня

За його словами, на відео 63-ї бригади український екіпаж збиває не ворожий V2U, а безпілотник Switchblade 600 розробки американської компанії.

"Це не вина пілотів, дрони дуже схожі, але якось розв'язувати це питання потрібно. Іноді бувають випадки, коли наші пілоти збивають дипстрайки ціною по 300 тисяч доларів. Також мені постійно надсилають на вивчення уламки збитих БПЛА і я впізнаю в них наші вироби", — розповів "Флеш".

Також він додав, що іноді українські оператори БПЛА не наважуються збивати незнайомі борти, думаючи, що вони можуть виявитися дорогими БПЛА Служби безпеки України чи Головного управління розвідки.

"Чим більше у нас буде зенітних дронів і пілотів, тим проблема буде більшою", — сказав Сергій Бескрестнов.

"Флеш" вказав на проблему з зенітними дронами в ЗСУ Фото: скриншот

Пізніше він додав, що поговорив із пілотами 63-ї бригади, які збили безпілотник на відео. Бійці розповіли, що дрон летів у бік українських позицій і вивчав їх.

Ще згодом "Флеш" з'ясував, що українська група запустила Switchblade 600 по важливій ворожій цілі, належно подавши заяву про роботу.

"У момент польоту одна загальновідома система моніторингу позначила цю ціль… як ворожу. По ній почав працювати РЕБ, "Світч" втратив управління і повернувся назад на резервну точку зв'язку, де і став намотувати кола. Але зв'язку не було. Наш РЕБ гарно працював. Пілоти зенітних дронів, бачачи, що ціль позначена як ворожа і поводиться як ворог, виконали своє завдання і її збили. Розпізнати різницю зовні не змогли, тому що ці БПЛА схожі. Якби я не вивчав "Світчблейд", то теж би не зрозумів швидко", — пояснив фахівець.

"Флеш" розповів, що Switchblade 600 був помилково позначений як ворожа ціль Фото: скриншот

Що відомо про БПЛА V2U і Switchblade 600

Російський дрон з ШІ V2U може самостійно шукати та вибирати цілі. Його обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203 із високошвидкісною збіркою на основі NVIDIA Jetson Orin. Сергій "Флеш" у вересні 2025 року зазначав, що російський дрон V2U неможливо "придушити" засобами радіоелектронної боротьби.

Американський тактичний дрон-камікадзе Switchblade 600 працює на батарейках. Його довжина становить близько 1,5 м, вага — 34 кг. За інформацією виробника, цей дрон може перебувати у повітрі 40-45 хвилин і нести 2,2 кг вибухової частини на відстань до 43 км.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю від 18 січня казав, що росіяни планують атакувати Україну 1 000 дронами на день.