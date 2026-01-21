"Пилоты сбивают дипстрайки": "Флеш" указал на проблему с зенитными дронами в ВСУ

Специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" рассказал, что украинские операторы зенитных дронов иногда бьют по "своим" из-за ограниченного времени на идентификацию цели. И наоборот, порой пилоты боятся атаковать вражеский объект, потому что он может оказаться беспилотником СБУ или ГУР.

О проблемах применения зенитных дронов на войне в Украине Сергей "Флеш" Бексрестнов рассказал в своем Telegram-канале 21 января. Видео сбития было опубликовано на странице 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины — пресс-служба сообщила, что зенитчики уничтожили на Лиманском направлении российский беспилотный летательный аппарат V2U с элементами искусственного интеллекта.

"Флеш" отметил, что "френдли фаер" является одной из проблем использования на фронте зенитных беспилотников.

"У пилота зенитного дрона очень мало времени на идентификацию цели. А командиры часто требуют результатов", — пояснил специалист.

По его словам, на видео 63-й бригады украинский экипаж сбивает не вражеский V2U, а беспилотник Switchblade 600 разработки американской компании.

"Это не вина пилотов, дроны очень похожи, но как-то решать этот вопрос нужно. Иногда бывают случаи, когда наши пилоты сбивают дипстрайки ценой по 300 тысяч долларов. Также мне постоянно присылают на изучение обломки сбитых БПЛА и я узнаю в них наши изделия", — рассказал "Флеш".

Также он добавил, что иногда украинские операторы БПЛА не решаются сбивать незнакомые борта, думая, что они могут оказаться дорогими БПЛА Службы безопасности Украины или Главного управления разведки.

"Чем больше у нас будет зенитных дронов и пилотов, тем проблема будет больше", — сказал Сергей Бескрестнов.

"Флеш" указал на проблему с зенитными дронами в ВСУ

Позже он добавил, что поговорил с пилотами 63-й бригады, которые сбили беспилотник на видео. Бойцы рассказали, что дрон летел в сторону украинских позиций и изучал их.

Еще позже "Флэш" выяснил, что украинская группа запустила Switchblade 600 по важной вражеской цели, должным образом подав заявление о работе.

"В момент полета одна общеизвестная система мониторинга обозначила эту цель... как вражескую. По ней начал работать РЭБ, "Свитч" потерял управление и вернулся обратно на резервную точку связи, где и стал наматывать круги. Но связи не было. Наш РЭБ хорошо работал. Пилоты зенитных дронов, видя, что цель обозначена как вражеская и ведет себя как враг, выполнили свою задачу и ее сбили. Распознать разницу внешне не смогли, потому что эти БПЛА похожи. Если бы я не изучал "Свитчблейд", то тоже бы не понял быстро", — пояснил специалист.

"Флэш" рассказал, что Switchblade 600 был ошибочно обозначен как вражеская цель

Что известно о БПЛА V2U и Switchblade 600

Российский дрон с ИИ V2U может самостоятельно искать и выбирать цели. Его вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203 с высокоскоростной сборкой на основе NVIDIA Jetson Orin. Сергей "Флеш" в сентябре 2025 года отмечал, что российский дрон V2U невозможно "подавить" средствами радиоэлектронной борьбы.

Американский тактический дрон-камикадзе Switchblade 600 работает на батарейках. Его длина составляет около 1,5 м, вес — 34 кг. По информации производителя, этот дрон может находиться в воздухе 40-45 минут и нести 2,2 кг взрывчатой части на расстояние до 43 км.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью от 18 января говорил, что россияне планируют атаковать Украину 1 000 дронами в день.