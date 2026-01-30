"Джентльменська угода": Україна пропонувала РФ "енергетичне перемир'я" в Абу-Дабі, — NYT

Джерело NYT в Офісі президента стверджує, що пропозиція тимчасово припинити вогонь по енергооб'єктах пролунала на тристоронніх зустрічах в Абу-Дабі 23-24 січня від української сторони. Росіяни погодилися на словах, без письмового підкріплення.

Про те, як було досягнуто тимчасового "енергетичного перемир'я", пише The New York Times із посиланням на радника адміністрації президента України, який говорив на умовах анонімності. Він назвав паузу в обстрілах "джентльменською угодою" між перемовниками, зазначивши, що вона не була дотримана одразу.

За словами неназваного радника Офісу президента України, минулих вихідних під час зустрічі з російськими переговорниками в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах про призупинення ударів просила українська делегація. Росіяни погодилися, але не підкріпили свою згоду письмово.

Експерт з питань Росії та України у вашингтонській дослідницькій організації RAND Corporation Семюел Чарап сказав виданню, що тимчасове "енергетичне перемир'я" може бути "заходом зі зміцнення довіри" для "демонстрації серйозності мети в переговорах".

"Це не говорить про те, що удари закінчаться назавжди", — зауважив експерт.

"Енергетичне перемир'я" в Україні: що відомо

Про тимчасове "енергетичне перемир'я" в Україні вранці 29 січня почали писати російські воєнні кореспонденти, проте офіційних підтверджень цьому не було. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер писав, що українська влада дізналася про "перемир'я" тільки зі слів президента США Дональда Трампа.

29 січня Трамп підтвердив "енергетичне перемир'я" та заявив, що воно триватиме тиждень.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 30 січня заявив, що Росія погодилася не бити по енергосистемі України до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня зазначив, що РФ змінила тактику під час "енергетичного перемир'я". За його словами, окупанти переорієнтували атаки на логістику та житлові райони. Також, коментуючи "енергетичне перемир'я" з РФ, Зеленський розповів, що прямого діалогу та офіційних домовленостей між українською та російською сторонами не було, проте Україна утримуватиметься вді ударів по енергетиці РФ, якщо Росія не битиме по українських енергооб'єктах.