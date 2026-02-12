"Порожні" попередження про пуск "Орешника": що відбувається на полігоні "Капустин Яр"

Опівдні 12 лютого Повітряні сили двічі попереджали українців про загрозу удару балістичної ракети середньої дальності "Орешник", але моніторингові канали повідомляли, що пусків не було. Тим часом Російська Федерація закрила повітряний простір над полігоном "Капустин Яр", з якого двічі стартували засоби ураження з дальністю польоту 5 тис. км. Що відбувається у Капустиному Яру та як діяла РФ під час попередніх ударів по Україні?

Сигнал попередження про можливе застосування балістичної зброї ЗС РФ з'явились о 14:47 та 15:06, ідеться у серії дописів Повітряного командування у Telegram-каналі. Очікували удару, який міг статись за через 10-15 хвилин з моменту старту, але інформації про політ та влучання "Орешника" не було. Фокус зібрав інформацію про загрозу удару балістики середньої дальності РФ, який може відбутись через місяць після попереднього прильоту.

Ракета Орешник — попередження про "Капустин Яр"

Після попереджень ПС про удар балістичного "Орешника" моніторингові канали написали, що над полігоном "Капустин Яр" закриють повітряний простір. Вказується, що заборона триватиме тиждень — з 16 по 19 лютого 2026 року. При цьому зауважують, що може іти мова про випробування озброєння на полігоні, на яке реагують радари та система ППО. Водночас,згадали про ще один "індикатор" реального удару: закриття посольств США у Києві, як було під час попередніх двох прильотів [попередження пов'язані зі співпрацею США та РФ по договору СНО-3, який завершився 4 лютого — ред.].

Ракета Орешник — попередження про закриття полігону "Капустин Яр" до 19 лютого Фото: Скриншот

Інформації про закриття повітряного простору вдень 12 лютого не відшукалось. Втім, моніторинговий сервіс Fflightradar24 показав, що території навколо полігону "Капустин Яр" літаки облітають вже сьогодні. При цьому таймлайн за минулі періоди показав, що 12-24 години тому повітряні судна пролітали над цією територією.

Ракета Орешник — як літаки облітають полігон "Капустин Яр", 12 лютого Фото: Скриншот

Раніше OSINTери попереджали про закриття повітряного простору над полігоном "Капустин Яр", але при цьому не завжди відбувались удари ракет "Орешник". Один з таких випадків стався у травні 2025 року. Сервіс NOTAM (Notice to Air Mission) попередив про закриття на добу: ішлося про територію площею 110 на 70 км навколо військової бази полігону. Разом з тим на порталі "Мілітарний" з'ясували, що під час удару "Орешника" 21 листопада заборона справді була, але не було ударів під час інших закриттів — 12-13 травня 2025 року, 11-13 грудня та 16-21 грудня 2024 року. При цьому ішлося про обмеження на висоту SFC-UNL, тобто про можливий пуск ракети, яка вилетить в стратосферу (балістична ракета середньої дальності або міжконтинентальна балістика).

Що відомо про пуски по Україні

ЗС РФ двічі били по Україні балістичними ракетами "Орешник", і в обох випадках вони стартували з полігону "Капустин Яр". Перша атака відбулась в ніч на 21 листопада 2024 року. Росіяни запустили засіб ураження, який протягом 10-15 хвилин дістався до Дніпра та вдарив по підприємству. Відео з місця подій показали близько десятка вогняних "стріл", які врізались на території заводу. Експерти пояснили, що Росія, ймовірно, переробила ракету "Рубеж" та отримала балістичну ракету середньої дальности: президент Володимир Путин назва її "Орешником". Також зауважується, що вона не несла вибухівку, тобто об землю вдарили порожні металеві болванки.

Друга атака — удар по Львову, який відбувся в ніч на 8 січня 2026 року, через два роки після першого застосування. Як повідомили Повітряні сили та місцева влада, ракета "Орешник" пошкодила об'єкт інфраструктури: поранених не було.

Зазначимо, на початку січня Генштаб ЗСУ повідомив про удар по полігону "Капустин Яр", який використовуються для пусків балістичних ракет "Орешник" по Україні. Командування заявило, що військовий об'єкт ЗС РФ атакували українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго". OSINT-аналітики дослідили супутникові фото з місця подій і підтвердили влучання двох засобів ураження. При цьому Генштаб стверджував, що цілили по будівлях, в яких відбувається передпускова підготовка балістики.

Нагадуємо, 12 лютого військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів, якого розміру вирва від влучання болванки ракети "Орешник".