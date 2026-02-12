"Пустые" предупреждения о пуске "Орешника": что происходит на полигоне "Капустин Яр"

В полдень 12 февраля Воздушные силы дважды предупреждали украинцев об угрозе удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник", но мониторинговые каналы сообщали, что пусков не было. Тем временем Российская Федерация закрыла воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр", с которого дважды стартовали средства поражения с дальностью полета 5 тыс. км. Что происходит в Капустином Яру и как действовала РФ во время предыдущих ударов по Украине?

Сигнал предупреждения о возможном применении баллистического оружия ВС РФ появились в 14:47 и 15:06, говорится в серии сообщений Воздушного командования в Telegram-канале. Ожидали удара, который мог произойти через 10-15 минут с момента старта, но информации о полете и попадании "Орешника" не было. Фокус собрал информацию об угрозе удара баллистики средней дальности РФ, который может состояться через месяц после предыдущего прилета.

Ракета Орешник — предупреждение о "Капустин Яр"

После предупреждений ВС об ударе баллистического "Орешника" мониторинговые каналы написали, что над полигоном "Капустин Яр" закроют воздушное пространство. Указывается, что запрет продлится неделю — с 16 по 19 февраля 2026 года. При этом отмечают, что может идти речь об испытаниях вооружения на полигоне, на которое реагируют радары и система ПВО. В то же время, вспомнили о еще одном "индикаторе" реального удара: закрытие посольств США в Киеве, как было во время предыдущих двух прилетов [предупреждения связаны с сотрудничеством США и РФ по договору СНВ-3, который завершился 4 февраля — ред.]

Ракета Орешник — предупреждение о закрытии полигона "Капустин Яр" до 19 февраля Фото: Скриншот

Информации о закрытии воздушного пространства днем 12 февраля не отыскалось. Впрочем, мониторинговый сервис Fflightradar24 показал, что территории вокруг полигона "Капустин Яр" самолеты облетают уже сегодня. При этом таймлайн за прошлые периоды показал, что 12-24 часа назад воздушные суда пролетали над этой территорией.

Ракета Орешник — как самолеты облетают полигон "Капустин Яр", 12 февраля Фото: Скриншот

Ранее OSINTеры предупреждали о закрытии воздушного пространства над полигоном "Капустин Яр", но при этом не всегда происходили удары ракет "Орешник". Один из таких случаев произошел в мае 2025 года. Сервис NOTAM (Notice to Air Mission) предупредил о закрытии на сутки: речь шла о территории площадью 110 на 70 км вокруг военной базы полигона. Вместе с тем на портале "Милитарный" выяснили, что во время удара "Орешника" 21 ноября запрет действительно был, но не было ударов во время других закрытий — 12-13 мая 2025 года, 11-13 декабря и 16-21 декабря 2024 года. При этом речь шла об ограничении на высоту SFC-UNL, то есть о возможном пуске ракеты, которая вылетит в стратосферу (баллистическая ракета средней дальности или межконтинентальная баллистика).

Что известно о пусках по Украине

ВС РФ дважды били по Украине баллистическими ракетами "Орешник", и в обоих случаях они стартовали с полигона "Капустин Яр". Первая атака состоялась в ночь на 21 ноября 2024 года. Россияне запустили средство поражения, которое в течение 10-15 минут добралось до Днепра и ударило по предприятию. Видео с места событий показали около десятка огненных "стрел", которые врезались на территории завода. Эксперты объяснили, что Россия, вероятно, переделала ракету "Рубеж" и получила баллистическую ракету средней дальности: президент Владимир Путин назвал ее "Орешником". Также отмечается, что она не несла взрывчатку, то есть о землю ударили пустые металлические болванки.

Вторая атака — удар по Львову, который состоялся в ночь на 8 января 2026 года, через два года после первого применения. Как сообщили Воздушные силы и местные власти, ракета "Орешник" повредила объект инфраструктуры: раненых не было.

Отметим, в начале января Генштаб ВСУ сообщил об ударе по полигону "Капустин Яр", который используются для пусков баллистических ракет "Орешник" по Украине. Командование заявило, что военный объект ВС РФ атаковали украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". OSINT-аналитики исследовали спутниковые фото с места событий и подтвердили попадание двух средств поражения. При этом Генштаб утверждал, что целились по зданиям, в которых происходит предпусковая подготовка баллистики.

Напоминаем, 12 февраля военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, какого размера яма от попадания болванки ракеты "Орешник".