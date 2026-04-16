"Напад на невинних людей": посол ЄС розповіла, як пережила ніч обстрілу в Києві

Катаріна Матернова, яка очолює представництво Європейського Союзу в Києві з вересня 2023 року, разом із жителями столиці пережила ще одну ніч терору з боку ЗС РФ.

Минулу ніч Матернова назвала "жахливою" і більшу її частину провела в притулку, про що написала у Facebook.

"У мене все ще тремтять руки. Місто пахне димом від пожеж, що виникли в кількох частинах міста. Влада рахує жертв — загиблих і постраждалих", — розповіла вона.

Дипломатка констатує, що РФ спрямувала на українські міста 44 балістичні та крилаті ракети, а також 659 дронів кількома хвилями, цілячись здебільшого туди, де мирні жителі.

"Росіяни вбили щонайменше 14 осіб. Понад 90 отримали поранення. У Києві загинули 5 осіб, серед яких 12-річний хлопчик. 45 дістали поранення. Постраждали Подільський, Оболонський, Дніпровський і Деснянський райони. В одному з них безпілотник врізався в житловий будинок", — продовжує посолка.

Відео дня

Вона також згадала про жертви в Одесі, де наразі відомо про дев'ять загиблих, у Дніпрі, де російська агресія забрала життя двох людей і ще одного — в області, а також розповіла про прильоти в Харкові.

"Це не була "операція". Це був напад на невинних людей у їхньому сні. Сирени не припинялися. Таке враження, що вибухи ніколи не закінчаться. Я завжди зупиняюся, щоб подумати про те, як вранці знову встає Україна. Як міста починають пульсувати життям, а люди поспішають на роботу — змучені, перелякані, знесилені. Це триває вже понад чотири роки. Скільки може тривати?" — резюмувала Матернова.

Російська атака 16 квітня: наслідки удару по Києву

У Києві внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки постраждали понад 62 людини, серед яких — четверо дітей. Ще четверо жителів міста загинули.

Серед жертв російської агресії — 12-річний хлопчик. Його 35-річна мати померла в кареті швидкої допомоги. Також жертвами стали два 60-річних охоронці автосалону.

Прокуратура столиці вже порушила кримінальне провадження за фактом воєнних злочинів РФ.

Один з ударів припав на парковку автосалону в Оболонському районі столиці, знищивши 60 автомобілів. Крім того, є руйнування в приміщенні автосалону та АЗС, пошкоджених уламками ракети.

Під час ліквідації наслідків обстрілу в цьому районі російська армія завдала повторного удару, влучивши по поліцейських і медиках. Люди з пораненнями опинилися в лікарні, а транспорт суттєво пошкоджено.

Очевидці зафіксували уламки однієї з російських ракет просто у дворі біля житлових багатоповерхівок.

За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, Росія застосувала цієї ночі жорстоку, але перевірену тактику подвійних ударів, спеціально атакуючи повторно об'єкти, де вже працюють екстрені служби. Загалом по Україні ворог запустив 703 повітряні цілі, більшість із яких летіли на столицю.

Нагадаємо, у Дніпрі ударом ЗС РФ знищено "Центр православної культури", що належав УПЦ МП.

Також повідомлялося, що після атаки РФ без світла залишилося десять регіонів України.