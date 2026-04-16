"Нападение на невинных людей": посол ЕС рассказала, как пережила ночь обстрела в Киеве

Катарина Матернова, которая возглавляет представительство Европейского Союза в Киеве с сентября 2023 года, вместе с жителями столицы пережила еще одну ночь террора со стороны ВС РФ.

Прошлую ночь Матернова назвала "ужасной" и большую ее часть провела в убежище, о чем написала в Facebook.

"У меня все еще дрожат руки. Город пахнет дымом от пожаров, возникших в нескольких частях города. Власти считают жертв — погибших и пострадавших", — рассказала она.

Дипломат констатирует, что РФ направила на украинские города 44 баллистических и крылатых ракеты, а также 659 дронов несколькими волнами, целясь в основном туда, где мирные жители.

"Россияне убили по меньшей мере 14 человек. Более 90 получили ранения. В Киеве погибли 5 человек, среди которых 12-летний мальчик. 45 получили ранения. Пострадали Подольский, Оболонский, Днепровский и Деснянский районы. В одном из них беспилотник врезался в жилой дом", — продолжает посол.

Відео дня

Она также упомянул о жертвах в Одессе, где на данный момент известно о девяти погибших, в Днепре, где российская агрессия унесла жизни двух человек и еще одного — в области, а также рассказала о прилетах в Харькове.

"Это не была "операция". Это было нападение на невинных людей во их сне. Сирены не прекращались. Такое впечатление, что взрывы никогда не закончатся. Я всегда останавливаюсь, чтобы подумать о том, как утром снова встает Украина. Как города начинают пульсировать жизнью, а люди спешат на работу – измученные, испуганные, обессиленные. Это длится уже больше четырех лет. Сколько может продолжаться?" – резюмировала Матернова.

Российская атака 16 апреля: последствия удара по Киеву

В Киеве в результате масштабной ракетно-дроновой атаки пострадали более 62 человек, среди который — четверо детей. Еще четыре жителя города погибли.

Среди жертв российской агрессии — 12-летний мальчик. Его 35-летняя мать скончалась в карете скорой помощи. Также жертвами стали два 60-летних охранника автосалона.

Прокуратура столицы уже возбудила уголовное производство по факту военных преступлений РФ.

Один из ударов пришелся по парковке автосалона в Оболонском районе столицы, уничтожив 60 автомобилей. Кроме того, есть разрушения в помещении автосалона и АЗС, поврежденных обломками ракеты.

Во время ликвидации последствий обстрела в этом районе российская армия нанесла повторный удар, попав по полицейским и медикам. Люди с ранениями оказались в больнице, а транспорт существенно поврежден.

Очевидцы зафиксировали обломки одной из российских ракет прямо во дворе возле жилых многоэтажек.

По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, Россия применила этой ночью жестокую, но проверенную тактику двойных ударов, специально атакуя повторно объекты, где уже работают экстренные службы. Всего по Украине враг запустил 703 воздушные цели, большинство из которых летели на столицу.

Напомним, в Днепре ударом ВС РФ уничтожен "Центр православной культуры", принадлежавший УПЦ МП.

Также сообщалось, что после атаки РФ без света осталось десять регионов Украины.