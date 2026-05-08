"РФ навіть не намагалася припинити вогонь": Зеленський повідомив про понад 140 обстрілів за ніч

Російська армія протягом минулої ночі продовжила атакувати українські позиції на фронті. Станом на 7:00 8 травня було зафіксовано понад 140 обстрілів, 10 штурмових дій та більш ніж 850 ударів дронами різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, найбільше штурмів за ніч росіяни провели на Словʼянському напрямку. Також війська РФ застосовували FPV-дрони, “Ланцети”, ударні безпілотники та дрони-розвідники над прифронтовими громадами.

“Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було”, — заявив Зеленський.

Він додав, що Україна діятиме “дзеркально” у відповідь на російські атаки.

Президент також наголосив, що Україна продовжить захищати свої позиції та людей.

“Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться”, — сказав він.

В ISW вважають, що Кремль посилює погрози Україні напередодні 9 травня, щоб приховати власну слабкість після ударів по російському тилу. Аналітики зазначають, що Москва намагається створити враження контролю над ситуацією через заяви про можливу ескалацію.

Росія також погрожує “масованими” ударами по Києву у разі атак під час параду 9 травня. У Кремлі заявили про одностороннє “припинення вогню” з 8 по 10 травня, але при цьому продовжили атаки по Україні та нові погрози на адресу Києва.

Погрози Кремля щодо перемир'я на 9 травня і реакція України

Президент РФ Володимир Путін, готуючись до параду на 9 травня, звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням вплинути на Україну і не допустити ударів по Красній площі. Після цього з'явилась заява президента Зеленського з пропозицією перемир'я з 6 травня, але РФ її проігнорувала.

Відтак президент Зеленський заявив, що Україна буде справедливо відповідати.

Після цього у Москві посипалися погрози, зокрема, у Міноборони РФ заявили, що у відповідь вдарять по ценру Києва.

7 травня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з новими звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського через "перемир’я" на 8–9 травня. Вона заявила про масовану ракетну атаку по Києву, якщо Україна завдасть удару по Москві під час святкувань 9 травня.

Цей намір підтвердив помічник президента Росії Юрій Ушаков, який заявив, що Росія вжила всіх необхідних заходів на випадок "провокацій з боку Києва". Тепер у Москві стежитимуть за розвитком подій.

А навколо Москви створили "кільце страху" і стягнули не тільки ППО з інших міст, а й установки "Панцир-С1".