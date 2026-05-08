"РФ даже не пыталась прекратить огонь": Зеленский сообщил о более 140 обстрелах за ночь

Российская армия в течение прошлой ночи продолжила атаковать украинские позиции на фронте. По состоянию на 7:00 8 мая было зафиксировано более 140 обстрелов, 10 штурмовых действий и более 850 ударов дронами различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, больше всего штурмов за ночь россияне провели на Славянском направлении. Также войска РФ применяли FPV-дроны, "Ланцеты", ударные беспилотники и дроны-разведчики над прифронтовыми общинами.

"Все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина будет действовать "зеркально" в ответ на российские атаки.

Президент также подчеркнул, что Украина продолжит защищать свои позиции и людей.

"Россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется", — сказал он.

В ISW считают, что Кремль усиливает угрозы Украине накануне 9 мая, чтобы скрыть собственную слабость после ударов по российскому тылу. Аналитики отмечают, что Москва пытается создать впечатление контроля над ситуацией через заявления о возможной эскалации.

Россия также угрожает "массированными" ударами по Киеву в случае атак во время парада 9 мая. В Кремле заявили об одностороннем "прекращении огня" с 8 по 10 мая, но при этом продолжили атаки по Украине и новые угрозы в адрес Киева.

Угрозы Кремля относительно перемирия на 9 мая и реакция Украины

Президент РФ Владимир Путин, готовясь к параду на 9 мая, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на Украину и не допустить ударов по Красной площади. После этого появилось заявление президента Зеленского с предложением перемирия с 6 мая, но РФ его проигнорировала.

Поэтому президент Зеленский заявил, что Украина будет справедливо отвечать.

После этого в Москве посыпались угрозы, в частности, в Минобороны РФ заявили, что в ответ ударят по ценру Киева.

7 мая спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с новыми обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за "перемирия" на 8-9 мая. Она заявила о массированной ракетной атаке по Киеву, если Украина нанесет удар по Москве во время празднования 9 мая.

Это намерение подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, который заявил, что Россия приняла все необходимые меры на случай "провокаций со стороны Киева". Теперь в Москве будут следить за развитием событий.

А вокруг Москвы создали "кольцо страха" и стянули не только ПВО из других городов, но и установки "Панцирь-С1".