"Українці мають перевагу": міністр оборони Німеччини заявив про вирішальну фазу війни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після відвідин України заявив про те, що бачить ознаки того, що незабаром у війні може відбутися переломний момент. За його словами, Росія наразі переживає період слабкості як всередині країни, так і на полі бою.

Він вважає, що переломний момент може статися саме на користь України. Про це Пісторіус сказав після візиту, під час якого він побував на українських командних пунктах у Запорізькій та Дніпропетровській областях, передає Welt.

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", — заявив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини похвалив українських військових за прогрес в останні місяці, зокрема, за удари по російській військовій інфраструктурі, які стають все більш ефективними.

Під час перебування в Україні очільник Міноборони встиг ознайомитися з діями українських військових. Йому показали, як дрони використовуються для розвідки та боротьби з російськими системами озброєння та солдатами.

Пісторіус також побачив операції, які виконуються наразі.

"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України", — зазначив німецький міністр.

Нагадаємо, що під час візиту Пісторіуса міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Сили оборони вже мають ракети, здатні працювати, як німецькі ракети Taurus.

Натомість Пісторіус анонсував, що Україна та Німеччина домовилися про розширення оборонної співпраці — планується, що країни спільно вироблятимуть безпілотники.

Нагадаємо, що 11 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неочікуваним візитом.

Зазначимо, у травні Фокус писав про появу на фронті в Україні нових дронів Anubis, які створюють на спільному підприємстві Німеччини та України. Дрон використовує технології ШІ для донаведення на ціль: на кадрах від СБС він вдарив по командному пункту ЗС РФ неподалік від лінії вогню. Попередня розробка — дрон Artemis від компанії Auterion. Обидва безпілотних пристрої зовні схожі на російські БпЛА "Шахед", оскільки мають такі ж дельтаподібні крила.