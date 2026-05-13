"Украинцы имеют преимущество": министр обороны Германии заявил о решающей фазе войны

Министр обороны Германии Борис Писториус после посещения Украины заявил о том, что видит признаки того, что вскоре в войне может произойти переломный момент. По его словам, Россия сейчас переживает период слабости как внутри страны, так и на поле боя.

Он считает, что переломный момент может произойти именно в пользу Украины. Об этом Писториус сказал после визита, во время которого он побывал на украинских командных пунктах в Запорожской и Днепропетровской областях, передает Welt.

"Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя", — заявил Писториус.

Министр обороны Германии похвалил украинских военных за прогресс в последние месяцы, в частности, за удары по российской военной инфраструктуре, которые становятся все более эффективными.

Во время пребывания в Украине глава Минобороны успел ознакомиться с действиями украинских военных. Ему показали, как дроны используются для разведки и борьбы с российскими системами вооружения и солдатами.

Писториус также увидел операции, которые выполняются в настоящее время.

"Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины", — отметил немецкий министр.

Напомним, что во время визита Писториуса министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Силы обороны уже имеют ракеты, способные работать, как немецкие ракеты Taurus.

Зато Писториус анонсировал, что Украина и Германия договорились о расширении оборонного сотрудничества — планируется, что страны будут совместно производить беспилотники.

Напомним, что 11 мая министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неожиданным визитом.

Отметим, в мае Фокус писал о появлении на фронте в Украине новых дронов Anubis, которые создают на совместном предприятии Германии и Украины. Дрон использует технологии ИИ для донаведения на цель: на кадрах от СБС он ударил по командному пункту ВС РФ неподалеку от линии огня. Предыдущая разработка — дрон Artemis от компании Auterion. Оба беспилотных устройства внешне похожи на российские БпЛА "Шахед", поскольку имеют такие же дельтаобразные крылья.