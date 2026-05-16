В Україні засудили сержанта ППО, який "проспав тривогу": яке покарання він понесе

На Івано-Франківщині місцевий суд визнав військового протиповітряної оборони винним за те, що він проспав повітряну тривогу та не виконав команду з відбиття повітряної атаки.

Йдеться про російську атаку 16 квітня 2026 року. Про це повідомляється у рішенні Тисменицького районного суду Івано-Франківської області.

Атака 16 квітня тривала більше доби. Протягом цього часу росіяни запустили 983 дрони різних типів, 20 ракет Х-101, 23 балістичних ракети "Іскандер-М", 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

В ухвалі йдеться про те, що сержант проспав, не виходив на зв'язок з пунктом управління військової частини та не виконав команду по відбиттю повітряного нападу противника.

При цьому він не відповідав на телефонні дзвінки та повідомлення. Прокинувся він лише о 4 ранку, коли інший солдат постукав йому в двері, аби повідомити. що той проспав команду "Готовність №1".

Відео дня

Сам солдат визнав свою провину в суді. На нього буде накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня російські війська завдали по Україні масштабного комбінованого удару, який зачепив Київ. Найбільших руйнувань у столиці зазнав Дарницький район, де частково зруйновано конструкції багатоповерхового житлового будинку, а також зафіксовано пожежі, пошкодження інфраструктури та падіння уламків у різних частинах міста.

Загалом російська армія застосувала понад 700 засобів повітряного ураження. Серед них — балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема "Кинджал" та "Іскандер", а також крилаті ракети Х-101. Окрім цього, для атаки використовувалися ударні дрони різних типів, включно з "Шахедами". Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що по житловому будинку в Києві, ймовірно, було влучання ракети Х-101, яка могла бути виготовлена вже цього року.

Станом на ранок 15 травня у знищеному під'їзді відомо про 24 жертви, серед яких — троє дітей.