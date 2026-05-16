В Украине осудили сержанта ПВО, который "проспал тревогу": какое наказание он понесет

На Ивано-Франковщине местный суд признал военного противовоздушной обороны виновным за то, что он проспал воздушную тревогу и не выполнил команду по отражению воздушной атаки.

Речь идет о российской атаке 16 апреля 2026 года. Об этом сообщается в решении Тысменицкого районного суда Ивано-Франковской области.

Атака 16 апреля продолжалась более суток. В течение этого времени россияне запустили 983 дрона различных типов, 20 ракет Х-101, 23 баллистических ракеты "Искандер-М", 5 крылатых ракет "Искандер-К".

В постановлении говорится о том, что сержант проспал, не выходил на связь с пунктом управления воинской части и не выполнил команду по отражению воздушного нападения противника.

При этом он не отвечал на телефонные звонки и сообщения. Проснулся он только в 4 утра, когда другой солдат постучал ему в дверь, чтобы сообщить, что тот проспал команду "Готовность №1".

Сам солдат признал свою вину в суде. На него будет наложено административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан — 17 тысяч гривен.

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, который задел Киев. Наибольшим разрушениям в столице подвергся Дарницкий район, где частично разрушены конструкции многоэтажного жилого дома, а также зафиксированы пожары, повреждения инфраструктуры и падение обломков в разных частях города.

В целом российская армия применила более 700 средств воздушного поражения. Среди них — баллистические и аэробаллистические ракеты, в частности "Кинжал" и "Искандер", а также крылатые ракеты Х-101. Кроме этого, для атаки использовались ударные дроны различных типов, включая "Шахеды". В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по жилому дому в Киеве, вероятно, было попадание ракеты Х-101, которая могла быть изготовлена уже в этом году.

По состоянию на утро 15 мая в уничтоженном подъезде известно о 24 жертвах, среди которых — трое детей.