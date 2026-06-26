Протибалістичний захист для "дочки Путіна": у Москві будують четверте кільце ППО, — ЗМІ (фото)

У Москві будують нове, четверте кільце протиповітряної оборони з використанням зенітно-ракетних комплексів С-400, встановили розслідувачі. ЗРК С-400, як сподіваються росіяни, захистить від ударів балістики України. При цьому такий потужний захист встановили не будь-де, а на території інституту, яким опікується дочка диктатора Путіна Катерина Тихонова. Серія супутникових фото показали, як зростає майданчик для протибалістики у Москві.

Більшість установок у наявних трьох кільцях ППО у Москві складають ЗГРК "Панцир-С1", які можуть захистити від дронів, ідеться у матеріалі медіа "Радіо Свобода". Найсвіжіші супутникові фото показали, що тепер у російській столиці поставлять додатковий комплекс С-400. Росіяни планують захиститись від української балістики, і тому ЗС РФ ставить високотехнологічні системи для захисту "найціннішого" об'єкта — дослідницького інституту, яким керує дочка Путіна, написало медіа.

"Радіо Свобода" вивчило супутникові фото та виявило бетонний майданчик на території "Інноваційного науково-технологічного центру (ІНТЦ) МДУ, заснованого фондом "Іннопрактика" дочки Володимира Путіна Катериною Тихоновою". Серед останніх розробок, які презентувала Тихонова, — це інноваційні залізничні колеса та ліки, які замінять західні препарати. Тепер напрацювання російської науки буде захищати С-400, встановили розслідувачі. З'ясувалось, що майданчик для комплексу будували супер оперативно: у середині травня почали бетонувати, а станом на 26 червня там вже стоять пускові установки С-3 40В6МР від С-400.

Відео дня

Система ППО РФ — майданчик для С-400 біля інституту Тихонової у Москві Фото: Радіо Свобода

Орієнтовна площа майданчика для С-400 — близько 4,5 га: аналогічні точки є ще й трьох місцях Москви — це парк "Замоскворецкий", парк "Лосиний острів", дослідні поля Тімірязєвської академії, парк "Ізмайлове". Новий ЗРК — за 10 км від Кремля на Воробйових горах. У статті уточнили, що ця локація особливо вигідна для встановлення ППО, оскільки ідеться про височину: тобто система краще бачитиме цілі.

"Майданчик ППО поруч із "Іннопрактикою" Катерини Тихонової став найближчою такою позицією до Кремля — звідси до нього менше 9 кілометрів", — вказано у матеріалі.

Система ППО РФ — кільце установок С-400 у Москві Фото: Радіо Свобода

Медіа нагадало, що Путін аналогічним чином захищає резиденцію на Валдаї, де буває його нелегальна дружина Аліна Кабаєва з синами. Також уточнюється, що Москва, схоже, всерйоз сприймає попередження президента Зеленського про появу балістики та використання ракет на 3000 км.

"Можливо, таким чином Росія готується до розширення далекобійних можливостей України: два дні тому, 24 червня, у Києві заявили про створення одразу двох власних балістичних ракет", — написало "Радіо Свобода".

Система ППО РФ — деталі

Зазначимо, OSINTери писали про кільця ППО навколо Москви, аналізуючи можливість влучання дронів України по Красній площі під час параду на 9 травня. На карті позначили усі виявленні зенітні комплекси, яких виявилось близько 100 шт. у трьох кільцях навколо російської столиці.

Згодом удари по Московському НПЗ показали ефективність системи ППО у Москві та в інших регіонах по дорозі на російську столицю. Дрони пробили захист на південний схід від Кремля та влучили по заводу у Капотні, розташованому на відстані 15 км від Кремля. Тим часом OSINTери звернули увагу, що поруч з заводом, в радіусі 2-6 км, стояли 3-4 ЗГРК "Панцир", які не захистили стратегічне підприємство РФ.

Нагадуємо, жителі Москви після атаки дронів на НПЗ почали скаржитись на черги за пальним. Після цього з'явилось пояснення російського "експерта", який назвав справжню "причину" дефіциту, яка, як з'ясувалась, не була пов'язана з пробиття системи ППО біля Москви.