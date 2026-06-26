Антибаллистическая защита для "дочери Путина": в Москве строят четвертое кольцо ПВО, — СМИ (фото)

В Москве строят новое, четвёртое кольцо противовоздушной обороны с использованием зенитно-ракетных комплексов С-400, установили расследователи. ЗРК С-400, как надеются россияне, защитит от ударов украинских баллистических ракет. При этом такую мощную защиту установили не где-нибудь, а на территории института, которым руководит дочь диктатора Путина Екатерина Тихонова. Серия спутниковых снимков показала, как растет площадка для противоракетной обороны в Москве.

Большинство установок в существующих трёх кольцах ПВО в Москве составляют ЗГРК "Панцирь-С1", способные защитить от дронов, говорится в материале СМИ "Радио Свобода". Самые свежие спутниковые снимки показали, что теперь в российской столице установят дополнительный комплекс С-400. Россияне планируют защититься от украинской баллистики, и поэтому ВС РФ устанавливают высокотехнологичные системы для защиты "самого ценного" объекта — исследовательского института, которым руководит дочь Путина, написало СМИ.

"Радио Свобода" изучило спутниковые снимки и обнаружило бетонную площадку на территории "Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ, основанного фондом "Иннопрактика" дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой". Среди последних разработок, представленных Тихоновой, — инновационные железнодорожные колеса и лекарства, которые заменят западные препараты. Теперь наработки российской науки будет защищать С-400, установили расследователи. Выяснилось, что площадку для комплекса строили сверхоперативно: в середине мая начали бетонировать, а по состоянию на 26 июня там уже стоят пусковые установки С-340В6МР от С-400.

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Система ПВО РФ — площадка для С-400 возле института Тихоновой в Москве Фото: Радио Свобода

Примерная площадь участка для С-400 — около 4,5 га: аналогичные точки есть ещё в трёх местах Москвы — это парк "Замоскворецкий", парк "Лосиный остров", опытные поля Тимирязевской академии, парк "Измайлово". Новый ЗРК — в 10 км от Кремля на Воробьёвых горах. В статье уточнили, что эта локация особенно выгодна для установки ПВО, поскольку речь идет о возвышенности: то есть система будет лучше видеть цели.

"Площадка ПВО рядом с "Иннопрактикой" Екатерины Тихоновой стала ближайшей к Кремлю позицией такого рода — отсюда до него менее 9 километров", — говорится в материале.

Система ПВО РФ — кольцо установок С-400 в Москве Фото: Радио Свобода

СМИ напомнило, что Путин аналогичным образом охраняет резиденцию в Валдае, где бывает его нелегальная супруга Алина Кабаева с сыновьями. Также уточняется, что Москва, по всей видимости, всерьёз воспринимает предупреждение президента Зеленского о появлении баллистических ракет и использовании ракет дальностью 3000 км.

"Возможно, таким образом Россия готовится к расширению дальнобойных возможностей Украины: два дня назад, 24 июня, в Киеве заявили о создании сразу двух собственных баллистических ракет", — написало "Радио Свобода".

Система ПВО РФ — подробности

Отметим, что OSINT-аналитики писали о кольцах ПВО вокруг Москвы, анализируя вероятность попадания украинских дронов по Красной площади во время парада 9 мая. На карте были отмечены все обнаруженные зенитные комплексы, которых оказалось около 100 шт. в трех кольцах вокруг российской столицы.

Позже удары по Московскому НПЗ продемонстрировали эффективность системы ПВО в Москве и других регионах на пути к российской столице. Дроны пробили оборону к юго-востоку от Кремля и поразили завод в Капотне, расположенный на расстоянии 15 км от Кремля. Между тем OSINT-аналитики обратили внимание, что рядом с заводом, в радиусе 2–6 км, стояли 3-4 ЗГРК "Панцирь", которые не защитили стратегическое предприятие РФ.

Напоминаем, что жители Москвы после атаки дронов на НПЗ начали жаловаться на очереди за топливом. После этого появилось объяснение российского "эксперта": назвал истинную "причину" дефицита, которая, как выяснилось, не была связана с пробоем системы ПВО под Москвой.