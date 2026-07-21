Сили логістики видалили допис зі звинуваченням Федорова у проблемах забезпечення ЗСУ: деталі

21 березня командування Сил логістики ЗСУ відреагувало на суперечки між головнокомандувачем Олександром Сирським та ексміністром оборони Михайлом Федоровим. У мережі з'явився допис, підписаний речником командування підполковником Валерієм Шершнем, у якому критикували діяльність ексміністра. Через годину допис відредагували, а потім повністю видалили. Що сталось з заявою Сил логістики щодо проблем з забезпеченням війська?

На ситуацію з дописом командування Сил логістики (КСЛ) звернуло увагу медіа "Новини Live". Журналісти зробили скриншоти первісного та наступного повідомлення, яке врешті повністю видалили зі сторінки Facebook підрозділу. У першому варіанті згадували про діяльність Федорова в Міноборони й про те, що його команда гальмувала виконання замовлень бригад на ту чи іншу зброю. Водночас, замовлялись гранатомети, які не були потрібні ЗСУ, оскільки виявились неякісними, ішлося у дописі. Медіа акцентувало на вчинку командування Сил логістики, яке спершу опублікувало, а потім видалило допис про ситуацію з забезпеченням ЗСУ.

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У Telegram-каналі медіа — два скриншоти допису КСЛ, зроблені близько 13 год 21 липня, і потім оновлений варіант, який відреагували протягом години. Ра лівому скриншоті — текст про те, що "Верховний Головнокомандувач" сприяв звільненню Федорова. Причина звільнення — погіршення забезпечення ЗСУ попри "цифровізацію та гучні закупівлі". [У тексті згадується "Верховний Головнокомандувач" — це президент Володимир Зеленський, оскільки Олександр Сирський має посаду "головнокомандувач ЗСУ" — ред.]. На правому скриншоті речення про вплив на звільнення Федорова відсутнє.

Сирський проти Федорова — дописи командування Сил логістики, 21 липня Фото: Новини live

Оновлення 12:28. Речник КСЛ Валерій Шершень підтвердив видалення допису про проблеми з забезпеченням ЗСУ, повідомило медіа "Суспільне". З його слів, допис видалили, оскільки його почали переводити у "політичну площину", тоді як командування хотіло акцентувати на проблемах армії. Шершень додав, що допис з проблемами з'явиться, але перед цим відбудеться "професійна робоча розмова".

"За перші шість місяців ситуація із забезпеченням Збройних сил України погіршилась, попри нові технологічні вектори у системі забезпечення, цифровізацію і гучні анонси", — підтвердив представник командування.

Сирський проти Федорова — деталі

Зранку 21 липня Фокус писав про заяву командування Сил логістики ЗСУ, у якому ішлося про можливий вплив Федорова по забезпечення українського війська. У мережі можна відшукати частину скриншотів з первісним дописом командування Сил логістики щодо протистояння Сирського та Федорова: частину опублікували медіа, частина — у соцмережі X. У розлогому дописі ішлося про серію проблем, від яких потерпали у КСЛ. Серед них — нестача 37 млрд грн на технічне забезпечення, 16 млрд грн — на ремонт техніки, затримка постачання, неувага до запитів війська, дефіцит пального, бронежилетів та зимового одягу, відсутність обіцяних 5 тис. пікапів. Крім того, є загроза монополізація постачання, оскільки 52% коштів отримують 11 компаній. Ще одна теза стосувалась закупівлі гранатометів РПГ-75М, які виявили не новими, а старими відремонтованими 1984 року випуску: вони становлять загрозу для бійців, ішлося у видаленому повідомленні.

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Сирський проти Федорова — кінець допису командування Сил логістики, 21 липня Фото: kurs.com.ua

Сирський проти Федорова — початок допису командування Сил логістики, 21 липня Фото: ТСН

Зазначимо, 16 липня 2026 року Михайло Федоров був звільнений з посади міністра оборони. Федорова провів пресконференцію, під час якої підсумував шість місяців роботи у Міноборони. Серед іншого, його команді вдалось впорядкувати тендери на закупівлю зброї та забезпечення ЗСУ, збільшити закупівлю певних видів дронів, очистити відомство від лобістів деяких виробників зброї, налагодити прозорі цифрові тендери. При цьому, зі слів Федорова, він наштовхувався на спротив Генштабу та Сирського: деякі ініціативи повністю блокувались, деякі втілювались надто повільно та забюрократизовано. Ексміністр заявив, що українське командування діяло старими методами без врахування сучасних технологічних реалій.

Після відставки Федорова українці почали проводити акції протесту проти цього: згодом серед гасел з'явились заклики до звільнення Сирського. Тим часом протягом кількох днів Зеленський почав зустрічатись з командирами корпусів, бригад, родів військ: медіа написали, що шукають заміну Сирському. Також журналісти повідомили, що Сирського та його начальника штабу Андрія Гнатова вже звільнили: Генштабу такі дані спростував.

Нагадуємо, 20 липня на порталі "Мілітарний" з'явилась розлога колонка Олександра Сирського, у якому він пояснив своє бачення війни, роботи Генштабу, Міноборони та Федорова.