У Росії нового головкома ЗСУ Драпатого оголосили у розшук: у чому його звинувачують

Новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого оголосили у розшук у Росії. Після його призначення на посаду в базі МВС РФ з'явилася картка з позначкою про розшук, однак без зазначення конкретної статті Кримінального кодексу чи суті обвинувачень.

Як йдеться у публікації російського агентства ТАСС, інформація про Михайла Драпатого з'явилася в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ Росії невдовзі після його призначення головнокомандувачем Збройних сил України.

У картці зазначено, що українського генерала розшукують "за статтею Кримінального кодексу". Водночас російське відомство не уточнює, за якою саме статтею відкрито розшук, а також не розкриває змісту висунутих обвинувачень.

Росія оголосила у розшук нового головнокома ЗСУ Михайла Драпатого. Фото: ТАСС

Як зазначає видання "ТСН", раніше Слідчий комітет РФ уже заочно висував звинувачення Михайлу Драпатому. Російська сторона стверджувала, що у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком здійснював загальне командування операцією Об'єднаних сил.

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У Слідчому комітеті РФ також заявляли, що під керівництвом Драпатого та Ніколюка українські військові нібито здійснили понад 70 обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. За версією російського відомства, внаслідок цих дій нібито загинули або зазнали поранень 154 людини.

Водночас, варто зауважити, що наведені звинувачення є твердженнями російських правоохоронних органів. Жодних доказів на їх підтвердження російська сторона не оприлюднила, а в базі МВС РФ досі не вказано, за якою саме статтею розшукують нового головнокомандувача ЗСУ.

Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ — що відомо

Нагадаємо, що ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначення на цю посаду Михайла Драпатого. За словами глави держави, разом із новим головкомом уже визначено оновлену конфігурацію Генерального штабу ЗСУ. Водночас Зеленський подякував Сирському за внесок в оборону України, зокрема за захист Києва, Харківську наступальну та Курську операції.

Зокрема, причиною звільнення Олександра Сирського стали кількаденні акції протесту, що відбувалися в різних містах України. Їхні учасники виступали проти відставки міністра оборони Михайла Федорова та одночасно закликали звільнити Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Сам Михайло Драпатий після призначення подякував президенту Володимиру Зеленському та міністру оборони за довіру. Він також подякував Олександру Сирському за його роботу та запевнив, що відповідально виконуватиме свої обов'язки й працюватиме заради українських військових.

Також Фокус писав, що посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний публічно привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. У своєму зверненні він наголосив, що на нового очільника ЗСУ чекають надзвичайно складні випробування.