В России нового главнокомандующего ВСУ Драпатого объявили в розыск: в чем его обвиняют

В России объявили в розыск новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. После его назначения на должность в базе МВД РФ появилась карточка с отметкой о розыске, однако без указания конкретной статьи Уголовного кодекса или сути обвинений.

Как сообщается в публикации российского агентства ТАСС, информация о Михаиле Драпатом появилась в базе данных розыска Министерства внутренних дел России вскоре после его назначения главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

В карточке указано, что украинского генерала разыскивают "по статье Уголовного кодекса". При этом российское ведомство не уточняет, по какой именно статье объявлен розыск, а также не раскрывает содержание выдвинутых обвинений.

Россия объявила в розыск нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Фото: ТАСС

Как отмечает издание "ТСН", ранее Следственный комитет РФ уже выдвигал заочные обвинения Михаилу Драпатому. Российская сторона утверждала, что в 2017 и 2019 годах он вместе с Виктором Николюком осуществлял общее командование операцией Объединенных сил.

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В Следственном комитете РФ также заявляли, что под руководством Драпатого и Николюка украинские военные якобы совершили более 70 обстрелов населенных пунктов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По версии российского ведомства, в результате этих действий якобы погибли или получили ранения 154 человека.

В то же время следует отметить, что приведенные обвинения представляют собой утверждения российских правоохранительных органов. Никаких доказательств в их подтверждение российская сторона не обнародовала, а в базе МВД РФ до сих пор не указано, по какой именно статье разыскивают нового главнокомандующего ВСУ.

Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ — что известно

Напомним, что вечером 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначении на эту должность Михаила Драпатого. По словам главы государства, совместно с новым главнокомандующим уже определена обновленная структура Генерального штаба ВСУ. В то же время Зеленский поблагодарил Сырского за вклад в оборону Украины, в частности за защиту Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции.

В частности, причиной увольнения Александра Сырского стали продолжавшиеся несколько дней акции протеста, проходившие в различных городах Украины. Их участники выступали против отставки министра обороны Михаила Федорова и одновременно призывали освободить Сырского от должности главнокомандующего ВСУ.

Сам Михаил Драпатый после назначения поблагодарил президента Владимира Зеленского и министра обороны за доверие. Он также поблагодарил Александра Сырского за его работу и заверил, что будет ответственно выполнять свои обязанности и работать на благо украинских военных.

Также "Фокус" сообщал, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный публично поздравил Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В своем обращении он подчеркнул, что нового главу ВСУ ждут чрезвычайно сложные испытания.