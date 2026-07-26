Україну чекають великі втрати: Чалий пояснив, до чого готується Росія

Найближчим часом Росія намагатиметься завдати Україні якомога більших втрат. Удари відбуватимуться по як по об'єктах подвійного призначення, так і цивільному сектору, наголосив дипломат.

В України в найближчі місяці будуть величезні втрати. Про це у розмові з Radio NV заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий.

За словами політика, російські удари відбуватимуться по об'єктах подвійного призначення чи цивільного сектору.

І хоча атаки на подібні об'єкти регулюються гуманітарним правом, на обмеження методів війни вже особливо не звертають увагу, наголосив Чалий.

Також він зазначив, що опинившись у подібній точці ведення бойових дій сторонам важливо вийти з широкомасштабної війни, але Росія таку позиція не хоче підтримувати. Й наразі через далекобійні удари України вже палають об'єкти вглибині країни-агресора.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 24 липня, російські війська завдали ракетного удару по одному з приватних комплексів у Київській області, де у той час проходила виставка товарів оборонного призначення. Внаслідок удару понад 100 людей отримали поранення та 10 загинуло.

Також Фокус писав, що п'ятницю вночі, 24 липня, росіяни атакували термінал "Нової пошті" у Сумах. Загинуло троє водіїв оператора, 43, 53 та 48 років.

А вранці 26 липня російські війська атакували Кривий Ріг "Шахедами". Два БПЛА влучили у гіпермаркет "Епіцентр", який працював у місті майже 19 років.