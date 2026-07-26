Украину ждут большие потери: Чалый объяснил, к чему готовится Россия

В ближайшее время Россия будет пытаться нанести Украине как можно больший ущерб. Удары будут наноситься как по объектам двойного назначения, так и по гражданскому сектору, подчеркнул дипломат.

В ближайшие месяцы Украина понесет огромные потери. Об этом в беседе с Radio NV заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый.

По словам политика, российские удары будут наноситься по объектам двойного назначения или гражданскому сектору.

И хотя атаки на подобные объекты регулируются гуманитарным правом, на ограничения, касающиеся методов ведения войны, уже особо не обращают внимания, подчеркнул Чалый.

Кроме того, он отметил, что, оказавшись в такой ситуации ведения боевых действий, сторонам важно избежать широкомасштабной войны, но Россия не желает поддерживать такую позицию. И в настоящее время в результате дальнобойных ударов Украины уже горят объекты в глубине страны-агрессора.

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Напомним, в пятницу, 24 июля, российские войска нанесли ракетный удар по одному из частных комплексов в Киевской области, где в тот момент проходила выставка товаров оборонного назначения. В результате удара более 100 человек получили ранения, 10 погибли.

Также Фокус" сообщал, что в ночь на пятницу, 24 июля, россияне атаковали терминал "Новой почты" в Сумах. Погибли трое водителей оператора — 43, 53 и 48 лет.

А утром 26 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу с помощью "Шахедов". Два БПЛА попали в гипермаркет "Эпицентр", который работал в городе почти 19 лет.