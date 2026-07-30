Падіння F-16: у ДБР розповіли деталі авіакатастрофи та показали уламки (фото)

Державне бюро розслідування повідомило, що винищувач F-16, втрачений 29 липня, розбився під час виконання бойового завдання у Полтавській області. Правоохоронці опублікували вирву з місця падіння винищувача, діаметр якої сягає близько 10-15 м, а поруч протікає неназвана невелика річка. Які перші деталі розслідування втрати F-16 опублікувало ДБР?

Авіакатастрофа з F-16 відбулась у Кременчуцькому районі Полтавської області, розповіло бюро. Точний час, коли це сталось, — 18:45 29 липня. Працівники ДБР почали розслідування, щоб з'ясувати причини втрати винищувача під час виконання бойового завдання.

У дописі, який з'явився вдень 30 липня, наголошується, що пілот катапультувався і його життю нічого не загрожує. Крім того, вказано, що на місці падіння працюють слідчі, які проводять пошукові заходи. Попередня класифікація інциденту — злочин за ч. 2 ст. 416 (порушення правил польоту та підготовки до них). Можливе покарання за цією статтею — тюрма на термін до семи років, дисциплінарний батальйон на два роки тощо.

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У матеріалі ДБР є два фото з місця падіння винищувача F-16 у Кременчуцькому районі. Бачимо чорну вирву на березі водойми, можливо річки. Поруч — зарослі очерету та кущі, і також дерева. Порівняно з сусідніми об'єктами вирва від падіння літака має орієнтовний діаметр близько 10-15 м та глибину близько 3-4 метрів.

Втрата F-16 ЗСУ — вирва від падіння винищувача 29 липня Фото: ДБР

Втрата F-16 ЗСУ — місце падіння винищувача у Кременчуцькому районі 29 липня Фото: ДБР

Втрата F-16 ЗСУ — деталі

Де саме відбулась авіакатастрофа, не відомо. Згідно з даними повітряного командування, у момент падіння о 18:45 оголосили тривогу у кількох районах Полтавської області — у Кременчуцькому, і також у Полтавському, Лубенському, Миргородському. Тим часом Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку дронів ЗС РФ, які зайшли у регіон з боку Сум і пролітали над Миргородом (допис о 18:24) та Ромоданом (18:32).

Зазначимо, Фокус писав про втрату F-16 ЗСУ, яка сталась 29 липня. Повітряне командування повідомило про інцидент у повітрі о 21:43. Вказувалось, що сталась нештатна ситуація, внаслідок якої винищувач, який виконував бойове завдання, розбився, але пілот встиг врятуватись. Також наголошується, що постраждалих та руйнувань немає.

Раніше Україна вже втрачала винищувачі F-16: інформацію підтверджувало повітряне командування. Один з таких випадків стався у серпні 2025 року. Згідно з попередніми висновками західних розслідувачів, можлива причина — проблема з системою розпізнавання "свій-чужий" на ЗРК Patriot.

Ще одна трагедія сталась у квітні того ж року: внаслідок авіакатастрофи загинув пілот F-16 Павло Іванов, якому присвоїли звання "Герой України". Президент Володимир Зеленський повідомив, що літак упав через влучання ракети РФ. Ішлося про удар або ракет ЗРК С-400, або ракет Р-37 класу "повітря-повітря".

Нагадуємо, у 2026 році розгорілась дискусія між Україною та Польщею щодо літаків МіГ-29, які Варшава хотіла б віддати українцям в обмін на дронові технології.