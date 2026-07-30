Крушение F-16: в ГБР рассказали подробности авиакатастрофы и показали обломки (фото)

Государственное бюро расследований сообщило, что истребитель F-16, упавший 29 июля, разбился во время выполнения боевой задачи в Полтавской области. Правоохранители опубликовали фотографию воронки на месте падения истребителя, диаметр которой составляет около 10-15 м, а рядом протекает неназванная небольшая река. Какие первые подробности расследования потери F-16 опубликовало ГБР?

Авиакатастрофа с F-16 произошла в Кременчугском районе Полтавской области, сообщило бюро. Точное время происшествия — 18:45 29 июля. Сотрудники ГБР начали расследование, чтобы выяснить причины потери истребителя во время выполнения боевого задания.

В сообщении, появившемся днём 30 июля, отмечается, что пилот катапультировался и его жизни ничего не угрожает. Кроме того, указано, что на месте падения работают следователи, которые проводят поисковые мероприятия. Предварительная классификация инцидента — преступление по ч. 2 ст. 416 (нарушение правил полёта и подготовки к ним). Возможное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет, дисциплинарный батальон на два года и т. д.

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В материале ГБР есть две фотографии с места падения истребителя F-16 в Кременчугском районе. Видна чёрная воронка на берегу водоёма, возможно, реки. Рядом — заросли камыша и кустарника, а также деревья. По сравнению с соседними объектами воронка от падения самолета имеет ориентировочный диаметр около 10-15 м и глубину около 3-4 метров.

Потеря F-16 ВСУ — воронка от падения истребителя 29 июля Фото: ГБР

Потеря F-16 ВСУ — место падения истребителя в Кременчугском районе 29 июля Фото: ГБР

Потеря F-16 ВСУ — подробности

Где именно произошла авиакатастрофа, неизвестно. Согласно данным воздушного командования, в момент падения в 18:45 была объявлена тревога в нескольких районах Полтавской области — в Кременчугском, а также в Полтавском, Лубенском и Миргородском. Между тем Воздушные силы ВСУ предупредили об атаке дронов ВС РФ, которые вошли в регион со стороны Сум и пролетали над Миргородом (сообщение в 18:24) и Ромоданом (18:32).

Отметим, что Фокус писал о потере F-16 ВСУ, произошедшей 29 июля. Воздушное командование сообщило об инциденте в воздухе в 21:43. Указывалось, что произошла нештатная ситуация, в результате которой истребитель, выполнявший боевую задачу, разбился, но пилот успел спастись. Также отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Украина уже теряла истребители F-16: эту информацию подтвердило воздушное командование. Один из таких случаев произошел в августе 2025 года. Согласно предварительным выводам западных следователей, возможная причина — проблема с системой распознавания "свой-чужой" на ЗРК Patriot.

Еще одна трагедия произошла в апреле того же года: в результате авиакатастрофы погиб пилот F-16 Павел Иванов, которому было присвоено звание "Герой Украины". Президент Владимир Зеленский сообщил, что самолет упал из-за попадания ракеты РФ. Речь шла о попадании либо ракеты ЗРК С-400, либо ракеты Р-37 класса "воздух-воздух".

Напоминаем, что в 2026 году разгорелась дискуссия между Украиной и Польшей по поводу самолетов МиГ-29, которые Варшава хотела бы передать украинцам в обмен на технологии в области беспилотных летательных аппаратов.