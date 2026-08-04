"Погодили операції на серпень": Зеленський зустрівся з Покладом і дав нові завдання СБУ

4 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з в.о. глави Служби безпеки Олександром Покладом. Під час зустрічі підсумували операцію з примушування Російської Федерації до миру і спланували нові дії. Які були основні теми зустрічі Зеленського та Поклада?

Інформація про розмову президента та в.о. глави СБУ з'явилась у Telegram-каналі глави держави. Зеленський повідомив про нові операції, які повинна виконати спецслужба у серпні 2026 року. У дописі згадуються два напрямки роботи СБУ — протидія російській агресії та виявлення осіб, які працюють на шкоду Україні.

Зеленський відзначив роботу СБУ за попередній період, ідеться у повідомленні. Крім того, вислухав доповідь Поклада, підтвердив новий план і погодився, що слід "очищувати внутрішні структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну".

"Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції", — заявив український президент.

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Операції СБУ — деталі зустрічі Зеленського та Поклада 4 серпня Фото: Скриншот

Глава держави не уточнив деталі нової протидії російській агресії. Єдине, що відомо, — що ідеться про план на 30 днів серпня.

Олександр Поклад — це 52-річний генерал-майор СБУ, який став виконувачем обов'язків глави служби після відставки уряду Юлії Свириденко, коли його попередника, Євгена Хмару, зробили в.о. глави Міноборони. До цих подій Олександр Поклад був заступником Хмари, зайнявши цю позицію у січні 2026 року після відставки тодішнього глави СБУ Василя Малюка.

Операції СБУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про 40-денну операцію СБУ з примушування РФ до миру. Операція почалась 25 червня, і про це написав Зеленський у мережі. Деталі не оприлюднювались, але президент розповів, саме підрозділи СБУ, серед них Центр "Альфа", у минулі місяці демонстрували гарні результати при ударах по позиціях та складах ЗС РФ на фронті. 40 днів завершились 3 серпня: того дня відомство оприлюднило підсумки останнього тижня спецоперації. Вказано, що атакували 18 цілей — від заводів ВПК, НПЗ РФ та аеродромів до складів БК на лінії фронту.

Тим часом раніше СБУ звітувала про підсумки попередніх тижнів. Зокрема, 20 липня з'явилась інформація про нові удари по стратегічних об'єктах РФ. Зокрема, вдалось дістати до аеродрому "Енгельс-2" та знищити літак Ту-94МС. Також влучили по чотирьох танкерах тіньового флоту, які перевозять сотні тисяч тонн нафти. Інші уражені цілі — катери "Мангуста" у Чорному морі, авіабаза "Багерове" на ТОТ Криму, пороми біля Кримського мосту та нафтова портова інфраструктура у чорноморських портах.

Нагадуємо, 3 серпня з'явились нові заяви українських урядовців щодо завершення війни. Зокрема, президент Зеленський зауважив, що війна може завершитись до зими 2027 року. Глава офісу президента Кирило Буданов розповів, що війна для РФ зайшла у глухий кут, та висловився щодо спецоперацій з примушування РФ до миру.