"Согласовали операции на август": Зеленский встретился с Покладом и поставил новые задачи СБУ

4 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с и.о. главы Службы безопасности Александром Покладом. В ходе встречи подвели итоги операции по принуждению Российской Федерации к миру и спланированы дальнейшие действия. Каковы были основные темы встречи Зеленского и Поклада?

Информация о беседе президента и и.о. главы СБУ появилась в Telegram-канале главы государства. Зеленский сообщил о новых операциях, которые спецслужба должна провести в августе 2026 года. В сообщении упоминаются два направления работы СБУ — противодействие российской агрессии и выявление лиц, действующих во вред Украине.

Зеленский высоко оценил работу СБУ за предыдущий период, говорится в сообщении. Кроме того, он выслушал доклад Поклада, одобрил новый план и согласился с тем, что следует "очищать внутренние структуры Службы от тех, кто работает на себя, а не на Украину".

"Служба безопасности Украины добилась хороших результатов, и сегодня я одобрил новые операции", — заявил президент Украины.

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Операции СБУ — подробности встречи Зеленского и Поклада 4 августа Фото: Скриншот

Глава государства не уточнил детали новых мер противодействия российской агрессии. Известно лишь то, что речь идет о плане на 30 дней августа.

Александр Поклад — 52-летний генерал-майор СБУ, который стал исполняющим обязанности главы службы после отставки правительства Юлии Свириденко, когда его предшественник, Евгений Хмара, был назначен и.о. главы Минобороны. До этих событий Александр Поклад был заместителем Хмары, заняв эту должность в январе 2026 года после отставки тогдашнего главы СБУ Василия Малюка.

Операции СБУ — подробности

Отметим, что Фокус писал о 40-дневной операции СБУ по принуждению РФ к миру. Операция началась 25 июня, и об этом написал Зеленский в сети. Детали не разглашались, но президент рассказал, что именно подразделения СБУ, среди них Центр "Альфа", в прошлые месяцы демонстрировали хорошие результаты при ударах по позициям и складам ВС РФ на фронте. 40 дней завершились 3 августа: в тот день ведомство обнародовало итоги последней недели спецоперации. Указано, что атаковали 18 целей — от заводов ВПК, НПЗ РФ и аэродромов до складов БК на линии фронта.

Между тем ранее СБУ отчиталась об итогах предыдущих недель. В частности, 20 июля появилась информация о новых ударах по стратегическим объектам РФ. В частности, удалось нанести удар по аэродрому "Энгельс-2" и уничтожить самолет Ту-94МС. Также были поражены четыре танкера "теневого флота", перевозящие сотни тысяч тонн нефти. Другие пораженные цели — катера "Мангуста" в Чёрном море, авиабаза "Багерово" на временно оккупированной территории Крыма, паромы у Крымского моста и нефтяная инфраструктура в черноморских портах.

Напоминаем, что 3 августа прозвучали новые заявления украинских чиновников о завершении войны. В частности, президент Зеленский отметил, что война может закончиться до зимы 2027 года. Глава офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что война для РФ зашла в тупик, и высказался по поводу спецопераций, направленных на принуждение РФ к миру.