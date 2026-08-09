Запустити Путіна на ракеті: компанія Fire Point показала "спільну мрію українців"

Українська компанія-розробник ракет та дронів Fire Point показала жартівливі ілюстрації, на яких російський диктатор Володимир Путін запускається до космосу на ракеті.

Такі фотографії вони підписали словами про те, що "ми всі маємо мрію". Фото опубліковані у Telegram Fire Point.

Цікаво, що кремлівський диктатор запущений на ракеті FP-9 — балістичній ракеті, яка, як заявляють розробники, здатна буде уражати цілі у Москві.

Що саме означає такий перформанс від компанії — наразі невідомо. Чи свідчить це про те, що незабаром українська балістична ракета FP-9 почне використовуватися для бойових ударів, інформації немає.

Путін на ракеті FP-9 Фото: Fire Point Путін на ракеті FP-9 Фото: Fire Point Путін на ракеті FP-9 Фото: Fire Point

Українська балістика — що відомо

Раніше генеральна директорка Fire Point Ірина Терех заявила про те, що ударний варіант ракети-перехоплювача FP7 вже пройшов близько 15 випробувальних запусків і зараз проходить сертифікацію в Міністерстві оборони України.

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Натомість співвласник та головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман зазначив, що повноцінний запуск антибалістичної програми Freyja заплановано на середину 2027 року.

Трохи менше двох місяців тому, 16 червня, керівник компанії Fire Point Денис Штіллерман на полях міжнародної виставки озброєнь Eurosatory-2026 у Парижі повідомив, що українська антибалістична система вже готова, а найперше випробування ракети-перехоплювача FP-7.x комплексу протиповітряної оборони FREYJA компанія Fire Point продемонструвала ще на початку минулого місяця.

Нагадаємо, ОТРК "Сапсан" продемонстрував високу точність.

Також повідомлялося, що Штілерман із Fire Point показав запуск загадкової ракети.