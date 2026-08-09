Запустить Путина на ракете: компания Fire Point показала "общую мечту украинцев"

Украинская компания Fire Point, занимающаяся разработкой ракет и дронов, опубликовала шуточные иллюстрации, на которых российский диктатор Владимир Путин стартует в космос на ракете.

Эти фотографии они подписали словами о том, что "у всех нас есть мечта". Фотографии опубликованы в Telegram-канале Fire Point.

Интересно, что кремлевский диктатор запущен на ракете FP-9 — баллистической ракете, которая, как заявляют разработчики, сможет поражать цели в Москве.

Что именно означает такой шаг со стороны компании — пока неизвестно. Свидетельствует ли это о том, что в скором времени украинская баллистическая ракета FP-9 начнёт использоваться для нанесения боевых ударов, информации нет.

Путин на ракете FP-9 Фото: Fire Point Путин на ракете FP-9 Фото: Fire Point Путин на ракете FP-9 Фото: Fire Point

Украинская баллистика — что известно

Ранее генеральный директор Fire Point Ирина Терех заявила, что ударный вариант ракеты-перехватчика FP7 уже прошел около 15 испытательных запусков и в настоящее время проходит сертификацию в Министерстве обороны Украины.

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В свою очередь, совладелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман отметил, что полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года.

Чуть менее двух месяцев назад, 16 июня, руководитель компании Fire Point Денис Штиллерман в рамках международной выставки вооружений Eurosatory-2026 в Париже сообщил, что украинская противоракетная система уже готова, а первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.x комплекса противовоздушной обороны FREYJA компания Fire Point продемонстрировала ещё в начале прошлого месяца.

Напомним, ОТРК "Сапсан" продемонстрировал высокую точность.

Также сообщалось, что Штилерман из Fire Point продемонстрировал запуск загадочной ракеты.