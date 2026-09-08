"Осінь буде важкою": РФ може почати наступ на Київ та зайти вглиб на 20 км, — Півненко (відео)

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко висловився щодо можливого нового наступу Росії на Київ — другого після спроби окупації у лютому 2022 року. Зі слів Півненка, наступ можливий, але росіяни не зайдуть далі 10-20 км вглиб української території. Якщо така операція відбудеться, то Київ може стати схожим на Харків. Що відомо про загрози для української столиці та про можливий наступ з півночі?

Російські війська на сьогодні не мають достатніх людських ресурсів для наступу на Київ, сказав Півненко в інтерв'ю медіа "Лівий берег". Для наступу Москві слід сконцентрувати понад 70 тис. військових, щоб створити умовну буферну зону шириною 10-20 км. Українське командування поки не бачить концентрації таких сил, але все ж відомо, що "такі плани є", пояснив командувач НГУ.

Наступ на Київ — коментар Півненка див. з 9:56

"[До Києва] вони не дійдуть: вони зайдуть в глибину на 10-15-20 км, це максимум, що може бути. І просто тримати нас отак, як на Харківщині. Восени противник буде проводити наступальні дії, осінь буде тяжкою для нас", — заявив він.

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Півненко пояснив, що у випадку загрози українські Сили оборони підтягнуть операторів дронів, які швидко опиняться на потрібному відтинку фронту. І після цього "будемо вже діяти залежно від ситуації". На його думку, на Київ не рушать колони з тисячі танків, оскільки у РФ немає таких сил, а війська зосереджені під Слов'янськом, Краматорськом, Покровськом, Костянтинівкою. При цьому командувач НГУ підтвердив, що для Сум, Чернігова, Харкова зберігається загроза КАБів та дронів на оптоволокні.

Наступ на Київ — що відомо про загрозу з півночі

На карті аналітичного проєкту DeepState можна порівняти ситуацію під Києвом та Харковом. Бачимо, що на північний схід від Харкова, розташованого на відстані 25-30 км від кордону з РФ, є червона зона, яка перебуває під контролем російської армії. Площа окупованої ділянки — близько 83 кв. км, а відстань до околиць міста — близько 23 км. Зона з'явилась внаслідок наступу РФ, який почався у травні 2024 році, й тримається вже другий рік поспіль. Крім того, ЗС РФ щодня б'ють по Харкову різними засобами ураження, регулярно інформує мер Ігор Терехов. Тим часом Київ — за 70 км від білоруського кордону: червоних зон поруч немає, але столиця потерпає від майже безперервних атак реактивних дронів РФ, які летять, умовно, з-під Брянська.

Наступ на Київ — ситуація на кордоні біля столиці та біля Харкова, 8 вересня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, влітку 2026 року президент України Володимир Зеленський попереджав про можливий новий наступ РФ з півночі, з боку Білорусі. Про це ж говорив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін: ішлося про загрозу для Києва. Серед іншого, глава держави озвучив попередження для самопроголошеного президента Лукашенка, що Україна не допустить такої ситуації. Тим часом розвідка дізналась, що на білоруській території на відстані 30-50 км від кордону розбудовують логістичну інфраструктуру, яка потрібна для швидкого переміщення військ.

Нагадуємо, 7 вересня глава ГУР Міноборони Олександр Поклад повідомив, що у Білорусі помітили ракетну бригаду РФ, яка має на озброєння пускову для ракети "Орешник".