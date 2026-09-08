"Осень будет тяжелой": РФ может начать наступление на Киев и зайти вглубь на 20 км, — Пивненко (видео)

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко высказался по поводу возможного нового наступления России на Киев — второго после попытки оккупации в феврале 2022 года. По словам Пивненко, наступление возможно, но россияне не продвинутся дальше 10-20 км вглубь украинской территории. Если такая операция состоится, то Киев может оказаться в положении, схожем с Харьковом. Что известно об угрозах для украинской столицы и о возможном наступлении с севера?

Российские войска на сегодняшний день не располагают достаточными людскими ресурсами для наступления на Киев, заявил Пивненко в интервью СМИ "Левый берег". Для наступления Москве необходимо сконцентрировать более 70 тыс. военнослужащих, чтобы создать условную буферную зону шириной 10–20 км. Украинское командование пока не наблюдает концентрации таких сил, но все же известно, что "такие планы есть", пояснил командующий НГУ.

Наступление на Киев — комментарий Пивненко, см. с 9:56

"[До Киева] они не дойдут: они продвинутся вглубь на 10-15-20 км — это максимум, что может быть. И просто будут удерживать нас так же, как в Харьковской области. Осенью противник будет проводить наступательные действия, осень будет тяжелой для нас", — заявил он.

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Пивненко пояснил, что в случае угрозы украинские Силы обороны направят операторов дронов, которые быстро окажутся на нужном участке фронта. А после этого "будем действовать в зависимости от ситуации". По его мнению, на Киев не двинутся колонны из тысячи танков, поскольку у РФ нет таких сил, а войска сосредоточены под Славянском, Краматорском, Покровском, Константиновкой. При этом командующий НГУ подтвердил, что для Сум, Чернигова, Харькова сохраняется угроза КАБов и дронов на оптоволокне.

Наступление на Киев — что известно об угрозе с севера

На карте аналитического проекта DeepState можно сравнить ситуацию под Киевом и Харьковом. Видно, что к северо-востоку от Харькова, расположенного на расстоянии 25–30 км от границы с РФ, находится красная зона, контролируемая российской армией. Площадь оккупированного участка — около 83 кв. км, а расстояние до окраин города — около 23 км. Зона появилась в результате наступления РФ, начавшегося в мае 2024 года, и сохраняется уже второй год подряд. Кроме того, ВС РФ ежедневно наносят удары по Харькову различными средствами поражения, о чем регулярно сообщает мэр Игорь Терехов. Между тем Киев находится в 70 км от белорусской границы: красных зон поблизости нет, но столица страдает от почти непрерывных атак реактивных дронов РФ, летящих, условно говоря, из-под Брянска.

Наступление на Киев — ситуация на границе у столицы и вблизи Харькова, 8 сентября, DeepState Фото: DeepState

Отметим, что летом 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о возможном новом наступлении РФ с севера, со стороны Беларуси. Об этом же говорил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин: речь шла об угрозе для Киева. Среди прочего, глава государства высказал предупреждение самопровозглашенному президенту Лукашенко, что Украина не допустит такой ситуации. Между тем разведка выяснила, что на белорусской территории на расстоянии 30-50 км от границы разворачивается логистическая инфраструктура, необходимая для быстрого перемещения войск.

Напоминаем, что 7 сентября глава ГУР Минобороны Александр Поклад сообщил, что в Беларуси была замечена ракетная бригада РФ, имеющая на вооружении пусковую установку для ракеты "Орешник".