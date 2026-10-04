Голод в Олешках: ЗСУ доставили 6 тонн гуманітарного вантажу та врятували котів (відео)

Українським військовим вдалося доставити шість тонн провізії до окупованого міста Олешки у Херсонській області, де люди страждають від голоду, спричиненого російськими терористами, та репресій.

Це стало можливим у ході другої масштабної гуманітарної місії, здійсненої військовослужбовцями ЗСУ з використанням важких безпілотників, повідомили 4 жовтня в Херсонській обласній військовій адміністрації, продемонструвавши кадри операції.

Безпілотники повернулися не порожніми. Бойці заздалегідь за допомогою дронів доставили спеціальні контейнери та вивезли з тимчасово окупованого міста шість котів.

Тварини вже на правому березі. Їх нагодували та передали під нагляд ветеринарів.

Операція вимагала ювелірної точності від операторів та величезної витримки від мешканців Олешок.

"Російський окупаційний контингент продовжує влаштовувати полювання на дрони, відбирати їжу та залякувати населення, але зупинити такі гуманітарні місії їм не вдасться", — наголосили в ХОВА.

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У операції брали участь бійці 30-го корпусу морської піхоти, 34-ї бригади морської піхоти "Борисфен", підрозділу "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-го полку НГУ та 79-го прикордонного загону.

Наприкінці вересня ЗСУ за допомогою дронів доставили продукти одразу до 100 пунктів у Олешках. Це близько 4000 кілограмів продовольства. Операція проводилася з максимальною обережністю, щоб не наражати місцевих жителів на ризик, адже за отримання гуманітарних посилок окупанти затримують мешканців Олешок, саджають "у підвал", жорстоко б’ють і вдаються до насильства.

Сьогодні колишній голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко написав, що мирні ініціативи, які озвучує Росія, у майбутньому призведуть до того, що долю Олешок відчує на собі вся Україна.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з РФ було узгоджено списки людей для евакуації з Олешок, однак росіяни не підтверджують свою готовність провести гуманітарну місію.

Також повідомлялося, що німецький стиліст і дизайнер Франк Вільде опублікував новий допис на підтримку окупованих Олешок.