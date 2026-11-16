Прорвали лінію ППО: Москва відбивається від масованої атаки дронів (відео)

Жителі Москви опублікували відео зі звуками гучних вибухів у російській столиці. Окрім вибухів, чути деренчання вертольотів під час гонитви за безпілотниками, які прорвались через лінію ППО.

Протягом 16 листопада мер Москви Сергій Собянін звітував про атаку дронів на російську столицю, яка почалась опівночі й триває майже 20 годин. Увечері до Москви прорвались українські БпЛА, які пройшли крізь три кільця протиповітряної оборони. На відео, яке з'явилось у пабліку ВЧК-ОГПУ, чути вибухи та звук вертольота, який, ймовірно, використовували для переслідування дронів.

Дописи Собяніна по атаку дронів на Москву з'явились у мережі з 19:14 по 19:53. Посадовець повідомив, що сили ППО збили над столицею спочатку 17 БпЛА, потім — ще три, через кілька хвилин — ще 15 та ще 20 апаратів. З його слів, усі безпілотники збили, а на місце падіння уламків поспішають відповідні служби. Сумарна кількість безпілотників, збитих протягом пів години, — 55 одиниць.

Видео дня

Атака дронів на Москву — Собянін про наліт БпЛА в ніч тна 15 листопада Фото: Скриншот

Тим часом зранку Собянін повідомив, що з 17 год 15 листопада по 7 год 16 листопада (за часом Москви) Підмосков'я атакували 600 дронів, які усі начебто були збиті засобами ППО. При цьому до околиць Москви прорвався 191 дрон, але їх також знешкодили: бачимо, до столиці РФ дісталась більш як третина безпілотників.

Атака дронів на Москву — деталі

У Telegram-каналі OSINTерів Drone Bomber увечері 15 листопада опублікували інфографіку про пуски дронів України по цілях на російській території: дані отримані з повідомлень пабліків на шляху БпЛА та з повідомлень місцевої влади. Станом на 20:35 кілька десятків дронів перебували у Брянській області та прямували у бік Москви, а частина (умовно, близько чотирьох) — були вже на підльоті до околиць.

Атака дронів на Москву — наліт БпЛА в ніч тна 15 листопада Фото: DroneBomber / Telegram

Зазначимо, 18 червня 2026 року відбулась масована атака дронів на Москву, внаслідок якого сталось влучання по НПЗ в Капотні. Серед іншого, у кадр потрапила кришка від резервуара, яка злетіла у повітря після влучання. Тоді ж OSINTери опублікували схему розміщення засобів ППО навколо Москви. З'ясувалось, що російське командування захистило столицю близько 150 установками ППО різних типів (С-300/С-400, "Панцирь-С1"), розміщених чотирма кільцями. При цьому дві-три установки перебувала на відстані 5-10 кілометрів від НПЗ, який постраждав від влучання безпілотників.

У вересні 2026 року західні медіа повідомили про план України під назвою M&M's з блокування авіасполучення РФ: мали бути безупинні повітряні атаки дронів на аеропорти, у тому числі Москви. Про один з таких ударів Фокус писав, наприклад, у жовтні. Через наліт безпілотників закрили великі міжнародні аеродроми навколо Москви й заблокували там тисячі пасажирів.

Нагадуємо, в ніч на 16 листопада було гучно на окупованому Кримському півострові: стались влучання по Кримському мосту.