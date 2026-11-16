Прорвали линию ПВО: Москва отбивается от массированной атаки дронов (видео)

Жители Москвы опубликовали видео с записью громких взрывов в российской столице. Помимо взрывов слышно гудение вертолетов, преследующих беспилотники, которые прорвались через линию ПВО.

В течение 16 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нападении дронов на российскую столицу, которое началось в полночь и продолжается уже почти 20 часов. Вечером в Москву прорвались украинские БПЛА, которые прошли через три кольца противовоздушной обороны. На видео, появившемся в паблике ВЧК-ОГПУ, слышны взрывы и звук вертолета, который, вероятно, использовался для преследования дронов.

Сообщения Собянина об атаке дронов на Москву появились в сети с 19:14 до 19:53. Чиновник сообщил, что силы ПВО сбили над столицей сначала 17 БПЛА, затем — ещё три, через несколько минут — ещё 15 и ещё 20 аппаратов. По его словам, все беспилотники сбиты, а к месту падения обломков спешат соответствующие службы. Общее количество беспилотников, сбитых за полчаса, — 55 единиц.

Видео дня

Атака дронов на Москву — Собянин о налете БПЛА в ночь на 15 ноября Фото: Скриншот

Между тем утром Собянин сообщил, что с 17:00 15 ноября по 7:00 16 ноября (по московскому времени) Подмосковье подверглось атаке 600 дронов, которые, по всей видимости, были сбиты средствами ПВО. При этом к окраинам Москвы прорвался 191 дрон, но их также обезвредили: как видно, до столицы РФ добралась более трети беспилотников.

Атака дронов на Москву — подробности

В Telegram-канале OSINT-аналитиков Drone Bomber вечером 15 ноября была опубликована инфографика о запусках украинских дронов по целям на территории России: данные получены из сообщений пабликов, расположенных на пути БПЛА, а также из сообщений местных властей. По состоянию на 20:35 несколько десятков дронов находились в Брянской области и направлялись в сторону Москвы, а часть (условно, около четырёх) — уже подлетали к окраинам города.

Атака дронов на Москву — налет БПЛА в ночь на 15 ноября Фото: DroneBomber / Telegram

Отметим, что 18 июня 2026 года произошла массированная атака дронов на Москву, в результате которой был поражён НПЗ в Капотне. Среди прочего, в кадр попала крышка резервуара, взлетевшая в воздух после попадания. Тогда же OSINT-аналитики опубликовали схему размещения средств ПВО вокруг Москвы. Выяснилось, что российское командование защищало столицу около 150 установками ПВО различных типов (С-300/С-400, "Панцирь-С1"), размещенными четырьмя кольцами. При этом две-три установки находились на расстоянии 5–10 километров от НПЗ, пострадавшего от удара беспилотников.

В сентябре 2026 года западные СМИ сообщили о плане Украины под названием M&M's по блокированию авиасообщения с РФ: предполагались непрерывные воздушные атаки дронов на аэропорты, в том числе в Москве. Об одном из таких ударов Фокус писал, например, в октябре. Из-за налета беспилотников закрыли крупные международные аэропорты вокруг Москвы и заблокировали там тысячи пассажиров.

Напоминаем, что в ночь на 16 ноября на оккупированном Крымском полуострове раздались громкие взрывы: по Крымскому мосту были нанесены удары.