"Допомогли перемогти у війні за Карабах": які космічні супутники має Азербайджан

Алієв заявив, що Азербайджан переміг у війні за Нагірний Карабах, зокрема, завдяки супутникам. Фокус розбирався, які космічними апарати використовує Азербайджан.

Видання АПА повідомило, що 26 січня президент Азербайджану Ільхам Алієв під час прийому Рашада Набієва з нагоди призначення його на посаду Міністра транспорту, зв'язку та високих технологій заявив, що супутники забезпечили їхній країні величезну перевагу як під час війни за Нагірний Карабах, так і після неї.

"Наші телекомунікаційні супутники, так само як і супутники, що спостерігають за поверхнею Землі, створюють можливості для виконання всіх поставлених завдань. Відстеження в онлайн-форматі пересувань ворога під час Великої Вітчизняної війни та запобігання його провокацій, звичайно, надало нам додаткову перевагу. Невипадково Вітчизняна війна, проведені Азербайджаном операції були названі військовими експертами війною ХХI століття. Тому що це було нововведенням із точки зору технологічного розвитку", — сказав Алієв.

Які є космічні супутники в Азербайджану?

За інформацією азербайджанського "Інтерфаксу", у 2010 році в країні було створено ВАТ "Azerkosmos". Його завданнями стало: виведення супутників на орбіту, надання телекомунікаційних послуг, проведення досліджень в космічному напрямку і налагодження співпраці з космічними і супутниковими операторами.

І вже в лютому 2013 року був запущений перший телекомунікаційний супутник "Azerspace-1". Його запустили з космодрому Куру, який знаходиться у французькій Гвіані (Південна Америка).

У грудні 2014 року "Azerkosmos" підписав договір із французькою компанією Airbus Defence and Space про передачу у власність Азербайджану низькоорбітального супутника "Azersky". Його запустили на орбіту в червні 2014 року. Згідно з планом, він повинен знаходитися на орбіті 12 років.

У вересні 2018 року з того ж космодрому Куру в Південній Америці був запущений ще один телекомунікаційний азербайджанський супутник, який отримав назву "Azerspace-2". Він, за планом, повинен функціонувати 15 років і стати резервом на орбіті для "Azerspace-1"

[ + – ] Азербайджанський супутник "Azerspace-2" Фото: nargismagazine.az

Telecom Daily повідомило, що в грудні 2014 року французька компанія Airbus Defence and Space, крім передачі у власність Азербайджану низькоорбітального супутника "Azersky", дала "Azerkosmos" можливість використовувати супутник Spot 6 і комерційні супутники Pléiades 1A і 1B.

Тобто, Азербайджан має три активних власних супутники — Azerspace-1, Azersky і Azerspace-2. І вони можуть користуватися трьома французькими супутниками, Spot 6, Pléiades 1A і 1B.

Навіщо Азербайджану супутники?

Алієв у вересні 2018 року, вітаючи націю із запуском "Azerspace-2", перерахував які основні переваги отримує країна від наявності супутників:

1) можливість для азербайджанських телеканалів транслювати їхні передачі в інших країнах світу;

2) відстеження подій в будь-якій точці Азербайджану та світу;

3) поглиблення міжнародного співробітництва у сфері космічної промисловості;

4) посилення військового потенціалу.

Зокрема, Azerspace-1 і Azerspace-2 можуть надавати послуги цифрового телерадіомовлення та доступу до інтернету, створювати мультисервісні мережі VSAT, передавати дані й забезпечувати урядовий зв'язок. Їхнє покриття поширюється на величезну кількість регіонів: Східну, Центральну й Західну Африку, Європу та Центральну Азію.

А супутники Azersky і Spot 6 володіють необхідною потужністю для того, щоб за добу зробити фотографії у високому дозволі території площею 6 млн. кв. км. Площа самого Азербайджану становить 86,6 тис. кв. км, Вірменії — 29,7 тис. кв. км, а Нагірного Карабаху — 4,4 тис. кв. км. Таким чином тільки ці два супутника за лічені години могли зробити знімки всієї карти бойових дій під час війни за Нагірний Карабах.

[ + – ] Низькоорбітальний космічний супутник Азербайджану "Azersky" Фото: azercosmos.az

Азербайджанський економіст Натік Джафарлі тоді поставився скептично до фінансової сторони питання. За його підрахунками, обслуговування кожного супутника коштувало країні 3-5 млн доларів, хоча перший супутник приносив країні лише приблизно 5 млн доларів.

Утім, він зазначив, що використання супутників могло б бути виправданим, якби вони використовувалися у військових цілях.

Варто зазначити, що, за інформацією "Центру аналізу економічних реформ і комунікації", вже за 2019 рік дохід від комерційної експлуатації азербайджанських супутників склав 43,4 млн доларів.

А у вересні 2020 року розпочався новий виток військового протистояння за Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією.

Війна за Карабах восени 2020 року: нищівна поразка Вірменії

Останнє на поточний момент військове протистояння за Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалося 27 вересня 2020 із взаємного звинувачення сторін а обстрілі. Бойові дії велися з перемінним успіхом, однак армія Азербайджану повільно, але впевнено просувалася вглиб непідконтрольних їй територій. Експерти стверджували, що однією з ключових речей, яка допомогла Азербайджану домінувати в протистоянні, стали ударні турецькі безпілотники Bayraktar.

Однак не заперечують, що саме завдяки фотографіям і даним із супутників Азербайджан зміг отримувати інформацію про пересування супротивника і його військову техніку, що й забезпечило їм перевагу в протистоянні.

Зазначимо, що у Вірменії наразі немає власних космічних супутників.

9 листопада стало відомо, що Азербайджан узяв під контроль місто Шуша (Шуші), ключовий для обох країн. Пізно ввечері того ж дня лідери Вірменії, Азербайджану та Росії підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі. Після цього до Карабаху ввели миротворчі сили РФ і спостерігачів із Туреччини, а сім районів Азербайджану повернулися під контроль Баку. Ці райони, прилеглі до Нагірного Карабаху, були захоплені Вірменією під час війни 1992-1994 років.

Активні бойові дії на території Карабаху закінчилися.

Утім, не заперечують, що це ще не кінець протистояння між країнами. 10 грудня 2020 року під час військового "Параду перемоги" у Баку президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що столиця Вірменії — Єреван — є історичною землею Азербайджану, а присутній на параді президент Туреччини Реджеп Ердоган додав, що конфлікт із Вірменією ще не закінчився.