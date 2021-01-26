"Помогли победить в войне за Карабах": какие космические спутники есть у Азербайджана

Алиев заявил, что Азербайджан победили в войне за Нагорный Карабах, в том числе, благодаря спутникам. Фокус разбирался, какие космическими аппараты использует Азербайджан.

Издание АПА сообщило, что 26 января президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Рашада Набиева по случаю назначения его на должность министра транспорта, связи и высоких технологий заявил, что спутники обеспечили их стране огромное преимущество как во время войны за Нагорный Карабах, так и после нее.

"Наши телекоммуникационные спутники, также как и спутники, наблюдающие за поверхностью Земли, создают возможности для выполнения всех поставленных задач. Отслеживание в онлайн-формате передвижений врага в период Отечественной войны и предотвращение его провокаций, конечно, предоставило нам дополнительное преимущество. Неслучайно Отечественная война, проводимые Азербайджаном операции были названы военными экспертами войной ХХI века. Потому что это было новшеством с точки зрения технологического развития", — сказал Алиев.

Какие есть космические спутники у Азербайджана?

По информации азербайджанского "Интерфакса", в 2010 году в стране было создано ОАО "Azerkosmos". Его задачами стало следующее: вывод спутников на орбиту, оказание телекоммуникационных услуг, проведение исследований в космическом направлении и налаживание сотрудничества с космическими и спутниковыми операторами.

И уже в феврале 2013 года был запущен первый телекоммуникационный спутник "Azerspace-1". Его запустили с космодрома Куру, который находится во французской Гвиане (Южная Америка).

В декабре 2014 года "Azerkosmos" подписал договор с французской компанией Airbus Defence and Space о передачи в собственность Азербайджана низкоорбитального спутника "Azersky". Его запустили на орбиту в июне 2014 года. Согласно плану, он должен находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года с того же космодрома Куру в Южной Америке был запущен еще один телекоммуникационный азербайджанский спутник, который получил название "Azerspace-2". Он, по плану, должен функционировать 15 лет и стать резервом на орбите для "Azerspace-1"

[ + – ] Азербайджанский спутник "Azerspace-2" Фото: nargismagazine.az

Telecom Daily сообщило, что в декабре 2014 года французская компания Airbus Defence and Space, помимо передачи в собственность Азербайджана низкоорбитального спутника "Azersky", дала "Azerkosmos" возможность использовать спутник Spot 6 и коммерческие спутники Pléiades 1A и 1B.

То есть, у Азербайджана есть три активных собственных спутника - Azerspace-1, Azersky и Azerspace-2. И они могут пользоваться тремя французскими спутниками, Spot 6, Pléiades 1A и 1B.

Зачем Азербайджану спутники?

Алиев в сентябре 2018 года, поздравляя нацию с запуском "Azerspace-2", перечислил какие основные преимущества получает страна от наличия спутников:

1) возможность для азербайджанских телеканалов транслировать их передачи в других странах мира;

2) отслеживание событий в любой точке Азербайджана и мира;

3) углубление международного сотрудничества в сфере космической промышленности;

4) усиление военного потенциала.

В частности, Azerspace-1 и Azerspace-2 могут предоставлять услуги цифрового телерадиовещания и доступа к интернету, создавать мультисервисные сети VSAT, передавать данные и обеспечивать правительственную связь. Их покрытие распространяется на огромное количество регионов: Восточную, Центральную и Западную Африку, Европу и Центральную Азию.

А спутники Azersky и Spot 6 обладают необходимой мощностью для того, чтобы за сутки сделать фотографии в высоком разрешении территории площадью 6 млн. кв. км. Площадь самого Азербайджана составляет 86,6 тыс. кв. км, Армении — 29,7 тыс. кв. км, а Нагорного Карабаха — 4,4 тыс. кв. км. Таким образом только эти два спутника за считанные часы могли сделать снимки всей карты боевых действий во время войны за Нагорный Карабах.

[ + – ] Низкоорбитальный космический спутник Азербайджана "Azersky" Фото: azercosmos.az

Азербайджанский экономист Натик Джафарли в сентябре 2018 года отнесся скептически к финансовой стороне вопроса. По его подсчетам, обслуживание каждого спутника обходилось стране по 3-5 млн долларов, хотя первый спутник приносил стране лишь около 5 млн долларов.

Впрочем, он отметил, что использование спутников могло бы быть оправдано, если бы их применяли в военных целях.

Примечательно, что, по информации "Центра анализа экономических реформ и коммуникации", уже за 2019 год доход от коммерческой эксплуатации азербайджанских спутников составил 43,4 млн долларов.

А в сентябре 2020 года начался новый виток военного противостояния за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией.

Война за Карабах осенью 2020 года: сокрушительное поражение Армении

Последнее на текущий момент военное противостояние за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией началась 27 сентября 2020 с взаимных обвинений сторон в обстрелах. Боевые действия велись с переменным успехом, однако армия Азербайджана медленно, но уверенно продвигалась вглубь неподконтрольных ей территорий. Эксперты утверждали, что одной из ключевых вещей, которая помогла Азербайджану доминировать в противостоянии, стали ударные турецкие беспилотники Bayraktar.

Однако не исключено, что именно благодаря фотографиям и данным со спутников Азербайджан смог получать информацию о передвижениях противника и его военной техники, что и обеспечило им преимущество в противостоянии.

Примечательно, что у Армении на текущий момент нет собственных космических спутников.

9 ноября стало известно, что Азербайджан взял под контроль город Шуша (Шуши), ключевой для обеих стран. Поздно вечером того же дня лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. После этого в район Карабаха ввели в район введены миротворческие силы РФ и наблюдатели из Турции, а семь районов Азербайджана вернулись под контроль Баку. Эти районы, прилегающие к Нагорному Карабаху, были захвачены Арменией в ходе войны 1992–1994 годов.

Активные боевые действия на территории Карабаха закончились.

Впрочем, не исключено, что это еще не конец противостояния между странами. 10 декабря 2020 года во время военного "Парада победы" в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что столица Армении — Ереван — является исторической землей Азербайджана, а присутствовавший на параде президент Турции Реджеп Эрдоган добавил, что конфликт с Арменией еще не закончился.