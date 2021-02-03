У Путіна відреагували на відключення каналів Медведчука

У Кремлі кажуть про "невідповідність міжнародним нормам".

У Кремлі засудили закриття "112 Україна", NewsOne і ZIK. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.

"Ми можемо тільки засудити в такому випадку ці дії української влади", — розповів Пєсков.

За його словами, обмеження або заборона діяльності телеканалів не відповідає міжнародним нормам.

"Безумовно, подібне рішення влади щодо обмеження роботи ЗМІ — це, звичайно, ті події, на які, напевно, варто звернути увагу і таким організаціям як ОБСЄ, та іншим міжнародним організаціям", — заявив Пєсков.

Нагадаємо: Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів уже припинено.

За даними ЗМІ, засідання РНБО, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що постачання по схемі вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося в повній секретності і ухвалювалося дуже швидко.