У Путина отреагировали на отключение каналов Медведчука

В Кремле говорят о "несоответствии международным нормам".

В Кремле осудили закрытие "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", — рассказал Песков.

По его словам, ограничение или запрет деятельности телеканалов не соответствует международным нормам.

"Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ — это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям", — заявил Песков.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено.

По данным СМИ, заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности. Сотрудники спецслужбы установили, что поставка по схеме угля с оккупированных территорий Донбасса способствует финансированию терроризма.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.