Штаб Навального відмовився від проведення протестів у найближчі вихідні

Прихильники російського опозиціонера вважають, що проведення щотижневих акцій може призвести до розчарування вуличною формою протесту.

Штаб Навального НЕ буде організовувати мітинги в Москві в найближчі вихідні. Про це заявив керівник мережі регіональних штабів Леонід Волков на YouTube-каналі Навальний Live.

За його словами, наразі штаб візьме паузу, щоб підготувати нові акції навесні і влітку.

"Ми проведемо ходи навесні і влітку по непередбачуваних маршрутах, з непередбачуваним результатом. Ми навчимося добре це координувати, взявши зараз невелику паузу. Ми знову будемо виходити і вимагати. Але це не повинно бути божевілля хоробрих", — сказав Волков.

За його словами, проведення щотижневих акцій може призвести до розчарування вуличною формою протесту.

"Якщо ми будемо виходити щотижня, ми будемо отримувати ще тисячі заарештованих і сотні побитих. Буде паралізована робота штабів і буде неможлива робота з виборів", — сказав Волков.

Він додав, що Навальний просив зосередитися на підготовці до виборів у Держдуму, запланованих на осінь 2021 року.

Крім того, за словами Волкова, звільняти Навального з вʼязниці будуть через "інструмент санкцій проти оточення Путіна".

Нагадаємо: 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

Акції проходили в Москві і в Пітері, і 2 лютого, незабаром після винесення вироку Навальному, силовики також проводили затримання учасників протесту.