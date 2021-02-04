Штаб Навального отказался от проведения протестов в ближайшие выходные

Сторонники российского оппозиционера считают, что проведение еженедельных акций может привести к разочарованию уличной формой протеста.

Штаб Навального не будет организовывать митинги в Москве в ближайшие выходные. Об этом заявил руководитель сети региональных штабов Леонид Волков на YouTube-канале Навальный Live.

По его словам, сейчас штаб возьмет паузу, чтобы подготовить новые акции весной и летом.

"Мы проведём шествия весной и летом по непредсказуемым маршрутам, с непредсказуемым результатом. Мы научимся хорошо это координировать, взяв сейчас небольшую паузу. Мы снова будем выходить и требовать. Но это не должно быть безумство храбрых", – сказал Волков.

По его словам, проведение еженедельных акций может привести к разочарованию уличной формой протеста.

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам", – сказал Волков.

Он добавил, что Навальный просил сосредоточиться на подготовке к выборам в Госдуму, намеченным на осень 2021 года.

Кроме того, по словам Волкова, освобождать Навального из тюрьмы будут через "инструмент санкций против окружения Путина".

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.