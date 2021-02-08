Арешт головного редактора "Медіазони" за ретвіт жарту суд скоротив на 10 днів

Формальним приводом стало те, що журналіст ретвітнув жарт про те, що він схожий на лідера групи "Таргани". На зображенні були дата і час акції на підтримку Навального.

Московський суд скоротив термін арешту головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова з 25 до 15 діб. Про це повідомили у виданні.

Причиною арешту став ретвіт чужого жарту про зовнішню схожість головного редактора з лідером панк-групи "Таргани" Дмитром Спіріним.

Пост, який репостнув на своїй сторінці Смирнов, був проілюстрований колажем з фотографією музиканта і зазначенням часу акції. Таким чином, сказано в поліцейському протоколі, Смирнов "здійснив організацію публічного заходу".

30 січня Смирнова затримали під час прогулянки з п'ятирічним сином. Пізніше його відпустили із зобов'язанням щодо явки до суду. На засідання він прийшов у футболці з логотипом групи "Таргани".

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ. Журналіст Юрій Дудь висловив повагу тим, хто вийшов на акції протесту в Росії 31 січня.