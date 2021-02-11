Король порно Ларрі Флінт помер на 79-му році життя

За словами дочки видавця, причиною смерті Флінта стали проблеми із серцем.

78-річний американський медіамагнат, власник компанії Larry Flynt Publications (LFP) і засновник порнографічного журналу Hustler Ларрі Флінт помер 10 лютого в Лос-Анджелесі, передає телеканал NBC News із посиланням на його дочку Терезу.

Таблоїд ТMZ із посиланням на представників його родини повідомляє, що причиною смерті Флінта стала серцева недостатність в клініці Cedars-Sinai.

Ця людина ще за життя став справжньою легендою, а його ім'я — одним з найгучніших в індустрії розваг для дорослих.

Свій бізнес Флінт почав у 1964 році, коли відкрив перший стриптиз-клуб у місті Дейтон. Справа пішла, і вже за кілька років він був господарем ще восьми розважальних закладів в Акроні, Толідо, Клівленді та Колумбусі. Щоб рекламувати прийдешні заходи в них, він почав друкувати буклети еротичного змісту за анонсами і розсилати їх безкоштовно поштою.

Фото: Дилетант

Вже незабаром у нього з'явилася власна аудиторія, і Флінт вирішується на видання еротичного журналу. Перші випуски Hustler з'явилися в 1974 році і поширювалися вже напрацьованими каналами.

На відміну від конкурентів Playboy і Penthouse, які позиціонувалися як видання для еліти, він зробив ставку на середній клас і не прогадав. Журнал приніс йому не тільки популярність і світову славу, а й чимало юридичних проблем. Вже в 1975 році почався судовий розгляд проти видавця, який порушив Закон штату "Про суспільну моральність". Він зумів довести, що не порушував закон, а суддя не знайшов у його діях кримінально караних моментів.

За свій успіх Флінт заплатив сповна. У 1978 році расист і серійний Джозеф Франклін вчинив замах на видавця. Унаслідок отриманих поранень у Ларрі відмовили ноги, та він на все життя залишився прикутим до візка із сильними щоденними болями. Він пристрастився до знеболювальних, поки декілька операцій не призвели до ослаблення уражених нервів. Він також переніс інсульт, викликаний одним із декількох передозувань його знеболювальним. Він видужав, але з того часу в нього виникли проблеми з вимовою.

Франклін пояснив свої мотиви тим, що Флінт, на його думку, пропагує міжрасові стосунки. Однак власне потерпілий після того, як людина, яка ледь не вбивла його, і яку відправили до в'язниці в 1980 році, попросив про скасування смертного вироку. Франкліна все ж стратили шляхом смертельної ін'єкції 20 листопада 2013 року.

[ + – ] Джозеф Франклін, який намагався вбити Флінта, був страчений у 2013 році Фото: Criminal Minds Wiki - Fandom

Травма в багато чому визначила його подальші пріоритети. Так, він створив приватний фонд, який займається дослідженнями травм спинного мозку, допомагає боротися з жорстоким поводженням з дітьми і насильством серед молоді.

Він став першим видавцем, який почав поміщати на обкладинки журналів жінок із нестандартною зовнішністю. Фотоциклу із зображеннями культуристок, дам із надмірною вагою, альбіносок і жінок бальзаківського віку стали характерною рисою Hustler. Такий маркетинговий хід приніс Ларрі Флінту статус "короля видовищного сексу" і незгасну цікавість до видання.

З роками на сторінках видання почали з'являтися не тільки розважальні статті, але також політичні та економічні, оскільки Флінт завжди жваво цікавився всім, що відбувається у владі.

Згодом у журналі Ларрі Флінта почали з'являтися статті на політичні та економічні теми, розслідування про корупцію чиновників, повідомлення про пікантні факти з життя правлячої еліти. Протягом передвиборчої кампанії Рональда Рейгана, а також під час його правління, Ларрі Флінт використовував журнал для політичної боротьби проти президента. А в 1983 році в одному з номерів журналу була надрукована карикатура сексуального характеру на відомого телепроповідника Джеррі Фолуелла. У 1988 році пастор подав до Верховного суду на видавця за наклеп та образу почуттів позов на 45 млн. доларів. Під час розгляду судова система стала на бік Ларрі Флінта, вважаючи його дії легітимними в рамках законодавства США. Суддя підкреслив, що ніхто не має права обмежувати свободу слова в рамках Першої поправки до Конституції країни. Цей процес увійшов у підручники з юриспруденції.

Фото: Вiкiпедiя

Наприкінці 90-х під час громадського розгляду з приводу сексуального скандалу навколо імені Білла Клінтона Ларрі Флінт на сторінках свого видання висловив підтримку президенту. Намагаючись продемонструвати лицемірство республіканських прокурорів Клінтона, Флінт запропонував через рекламу у Washington Post до $ 1 млн як доказ того, що член Конгресу або інший високопоставлений урядовий чиновник був залучений до подружньої зради.

У 2016 році магнат закликав надати йому будь-який аудіо- або відеозапис, що ганьбить репутацію кандидата в президенти США Дональда Трампа, за що обіцяв винагороду розміром $ 1 млн.

Через рік Флінт розмістив у газеті The Washington Post оголошення, в якому пообіцяв $ 10 млн за інформацію, яка може призвести до імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа.

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На різдвяній листівці 2019 роки від Larry Flynt Publications, відправленої кільком конгресменам-республіканцям, було зображено вбивство Трампа.

Фото: The Daily Mail

Про життя Флінта написано кілька книг, а найвідоміший фільм про нього — "Народ проти Ларрі Флінта" режисера Мілоша Формана (1996 рік). В основу сюжету покладено судовий розгляд Фауелла та Флінта в суді. Головну роль у ньому зіграв Вуді Гаррельсон. Актор багато часу провів у будинку видавця, Флінт відверто відповідав на питання, бажаючи, щоб його образ вийшов достовірним. Роль дружини Флінта — Алтеї виконала солістка рок-групи Hole Кортні Лав.

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Ларрі також взяв участь у створенні біографічного фільму, перевтілившись в суддю. Через рік після прем'єри картина завоювала головну нагороду на Берлінському кінофестивалі та стала номінантом за двома категоріями премії "Оскар".

У 2008 році Флінт зняв порнографічний фільм із двійником колишнього кандидата у віце-президенти США Сари Пейлін. Тоді фільм розцінили як очорнення кандидата.

Ларрі Флінт п'ять разів був одружений. Найвідомішою його дружиною та музою була Алтея, яка померла в 1987 році від передозування амфетамінами. У нього залишилися чотири дочки і син від різних жінок.

Нагадаємо, Ларрі Флінт пожертвував 50 тис. доларів до фонду захисту фундатора Wikileaks Джуліана Ассанжа. "Якби Wikileaks існував у 2003 році, коли Джордж Буш-молодший готував війну в Іраку, Америка могла б і не опинитися в тій жахливій ситуації, в якій вона знаходиться тепер, коли наша армія воює у трьох країнах, враховуючи Пакистан", — заявив медіамагнат.