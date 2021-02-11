Король порно Ларри Флинт скончался на 79-м году жизни
По словам дочери издателя, причиной смерти Флинта стали проблемы с сердцем.
78-летний американский медиамагнат, владелец компании Larry Flynt Publications (LFP) и основатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт скончался 10 февраля в Лос-Анджелесе, передает телеканал NBC News со ссылкой на его дочь Терезу.
Таблоид ТMZ со ссылкой на представителей его семьи сообщает, что причиной смерти Флинта стала сердечная недостаточность в клинике Cedars-Sinai.
Этот человек еще при жизни стал настоящей легендой, а его имя – одним из самых громких в индустрии развлечений для взрослых.
Свой бизнес Флинт начал в 1964 году, когда открыл первый стриптиз-клуб в городе Дейтон. Дело пошло, и уже через несколько лет он являлся хозяином еще восьми увеселительных заведений в Акроне, Толидо, Кливленде и Колумбусе. Чтобы рекламировать грядущие мероприятия в них, он начал печатать буклеты эротического содержания с анонсами и рассылать их бесплатно по почте.
Уже вскоре у него появилась собственная аудитория, и Флинт решается на издание эротического журнала. Первые выпуски Hustler появились в 1974 году и распространялись по уже наработанным каналам.
В отличие от конкурентов Playboy и Penthouse, которые позиционировались как издания для элиты, он сделал ставку на средний класс и не прогадал. Журнал принес ему не только известность и мировую славу, но и немало юридических проблем. Уже в 1975 году началось судебное разбирательство против издателя, который нарушил Закон штата "Об общественной нравственности". Он сумел доказать, что не нарушал закон, а судья не нашел в его действиях уголовно наказуемых моментов.
За свой успех Флинт заплатил сполна. В 1978 году расист и серийный Джозеф Франклин совершил покушение на издателя. В результате полученных ранений у Ларри отказали ноги, и он на всю жизнь остался прикованным к коляске с сильными ежедневными болями. он пристрастился к обезболивающим, пока несколько операций не привели к ослаблению пораженных нервов. Он также перенес инсульт, вызванный одной из нескольких передозировок его обезболивающего . Он выздоровел, но с тех пор у него возникли проблемы с произношением.
Франклин объяснил свои мотивы тем, что Флинт, по его мнению, пропагандирует межрасовые отношения. Однако сам пострадавший после того, как человека, едва не убившего его, отправили в тюрьму в 1980 году, попросил об отмене смертного приговора. Франклина все же казнили путем смертельной инъекции 20 ноября 2013 года.
Травма во многом определила его дальнейшие приоритеты. Так, он создал частный фонд, который занимается исследованиями травм спинного мозга, помогает бороться с жестоким обращением с детьми и насилием среди молодежи.
Он стал первым издателем, который начал помещать на обложки журналов женщин с нестандартной внешностью. Фотоцикли с изображениями культуристок, дам с избыточным весом, альбиносок и женщин бальзаковского возраста стали отличительной чертой Hustler. Такой маркетинговый ход принес Ларри Флинту статус "короля зрелищного секса" и неугасаемый интерес к изданию.
С годами на страницах издания стали появляться не только развлекательные статьи, но также политические и экономические, поскольку Флинт всегда живо интересовался всем, что происходит во власти.
Со временем в журнале Ларри Флинта стали появляться статьи на политические и экономические темы, расследования о коррупции чиновников, сообщения о пикантных фактах из жизни правящей элиты. В течение предвыборной кампании Рональда Рейгана, а также во время его правления, Ларри Флинт использовал журнал для политической борьбы против президента. А в 1983 году в одном из номеров журнала была напечатана карикатура сексуального характера на известного телепроповедника Джерри Фолуэлла. В 1988 году пастор подал в Верховный суд на издателя за клевету и оскорбление чувств иск на 45 млн. долларов. В ходе разбирательства судебная система встала на сторону Ларри Флинта, посчитав его действия легитимными в рамках законодательства США. Судья подчеркнул, что никто не имеет права ограничивать свободу слова в рамках Первой поправки к Конституции страны. Этот процесс вошел в учебники по юриспруденции.
В конце 90-х во время общественного разбирательства по поводу сексуального скандала вокруг имени Билла Клинтона Ларри Флинт на страницах своего издания выразил поддержку президенту. Пытаясь продемонстрировать лицемерие республиканских прокуроров Клинтона, Флинт предложил через рекламу в Washington Post до $ 1 млн в качестве доказательства того, что член Конгресса или другой высокопоставленный правительственный чиновник был вовлечен в супружескую измену.
В 2016 году магнат призывал предоставить ему любую аудио- или видеозапись, порочащую репутацию кандидата в президенты США Дональда Трампа, за что обещал вознаграждение в размере $ 1 млн.
Год спустя Флинт разместил в газете The Washington Post объявление, в котором пообещал $10 млн за информацию, которая может привести к импичменту 45-го президента США Дональда Трампа.
На рождественской открытке 2019 года от Larry Flynt Publications, отправленной нескольким конгрессменам-республиканцам, было изображено убийство Трампа.
О жизни флинта написано несколько книг, а самый известный фильм о нем – "Народ против Ларри Флинта"режиссера Милоша Формана (1996 год). В основу сюжета положено судебное разбирательство Фауэлла и Флинта в суде. Главную роль в нем сыграл Вуди Харрельсон. Актер много времени провел в доме издателя, Флинт откровенно отвечал на вопросы, желая, чтобы его образ получился достоверным. Роль супруги Флинта – Алтеи исполнила солистка рок-группы Hole Кортни Лав.
Ларри также принял участие в создании биографического фильма, перевоплотившись в судью. Через год после премьеры картина завоевала главную награду на Берлинском кинофестивале и стала номинантом по двум категориям премии "Оскар".
В 2008 году Флинт снял порнографический фильм с двойником бывшего кандидата в вице-президенты США Сары Пэйлин. Тогда фильм расценили как очернение кандидата.
Лари Флинт пять раз был женат. Самой известной его супругой и музой была Алтея, которая скончалась в 1987 году от передозировки амфетаминами. У него остались четыре дочери и сын от разных женщин.
Напомним, Ларри Флинт пожертвовал 50 тыс. долларов в фонд защиты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. "Если бы Wikileaks существовал в 2003 году, когда Джордж Буш-младший готовил войну в Ираке, Америка могла бы и не оказаться в той ужасной ситуации, в которой она находится теперь, когда наша армия воюет в трех странах, включая Пакистан", — заявил медиамагнат.