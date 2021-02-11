Король порно Ларри Флинт скончался на 79-м году жизни

По словам дочери издателя, причиной смерти Флинта стали проблемы с сердцем.

78-летний американский медиамагнат, владелец компании Larry Flynt Publications (LFP) и основатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт скончался 10 февраля в Лос-Анджелесе, передает телеканал NBC News со ссылкой на его дочь Терезу.

Таблоид ТMZ со ссылкой на представителей его семьи сообщает, что причиной смерти Флинта стала сердечная недостаточность в клинике Cedars-Sinai.

Этот человек еще при жизни стал настоящей легендой, а его имя – одним из самых громких в индустрии развлечений для взрослых.

Свой бизнес Флинт начал в 1964 году, когда открыл первый стриптиз-клуб в городе Дейтон. Дело пошло, и уже через несколько лет он являлся хозяином еще восьми увеселительных заведений в Акроне, Толидо, Кливленде и Колумбусе. Чтобы рекламировать грядущие мероприятия в них, он начал печатать буклеты эротического содержания с анонсами и рассылать их бесплатно по почте.

Фото: Дилетант

Уже вскоре у него появилась собственная аудитория, и Флинт решается на издание эротического журнала. Первые выпуски Hustler появились в 1974 году и распространялись по уже наработанным каналам.

В отличие от конкурентов Playboy и Penthouse, которые позиционировались как издания для элиты, он сделал ставку на средний класс и не прогадал. Журнал принес ему не только известность и мировую славу, но и немало юридических проблем. Уже в 1975 году началось судебное разбирательство против издателя, который нарушил Закон штата "Об общественной нравственности". Он сумел доказать, что не нарушал закон, а судья не нашел в его действиях уголовно наказуемых моментов.

За свой успех Флинт заплатил сполна. В 1978 году расист и серийный Джозеф Франклин совершил покушение на издателя. В результате полученных ранений у Ларри отказали ноги, и он на всю жизнь остался прикованным к коляске с сильными ежедневными болями. он пристрастился к обезболивающим, пока несколько операций не привели к ослаблению пораженных нервов. Он также перенес инсульт, вызванный одной из нескольких передозировок его обезболивающего . Он выздоровел, но с тех пор у него возникли проблемы с произношением.

Франклин объяснил свои мотивы тем, что Флинт, по его мнению, пропагандирует межрасовые отношения. Однако сам пострадавший после того, как человека, едва не убившего его, отправили в тюрьму в 1980 году, попросил об отмене смертного приговора. Франклина все же казнили путем смертельной инъекции 20 ноября 2013 года.

[ + – ] Джозеф Франклин, пытавшийся убить Флинта, был казнен в 2013 году Фото: Criminal Minds Wiki - Fandom

Травма во многом определила его дальнейшие приоритеты. Так, он создал частный фонд, который занимается исследованиями травм спинного мозга, помогает бороться с жестоким обращением с детьми и насилием среди молодежи.

Он стал первым издателем, который начал помещать на обложки журналов женщин с нестандартной внешностью. Фотоцикли с изображениями культуристок, дам с избыточным весом, альбиносок и женщин бальзаковского возраста стали отличительной чертой Hustler. Такой маркетинговый ход принес Ларри Флинту статус "короля зрелищного секса" и неугасаемый интерес к изданию.

С годами на страницах издания стали появляться не только развлекательные статьи, но также политические и экономические, поскольку Флинт всегда живо интересовался всем, что происходит во власти.

Со временем в журнале Ларри Флинта стали появляться статьи на политические и экономические темы, расследования о коррупции чиновников, сообщения о пикантных фактах из жизни правящей элиты. В течение предвыборной кампании Рональда Рейгана, а также во время его правления, Ларри Флинт использовал журнал для политической борьбы против президента. А в 1983 году в одном из номеров журнала была напечатана карикатура сексуального характера на известного телепроповедника Джерри Фолуэлла. В 1988 году пастор подал в Верховный суд на издателя за клевету и оскорбление чувств иск на 45 млн. долларов. В ходе разбирательства судебная система встала на сторону Ларри Флинта, посчитав его действия легитимными в рамках законодательства США. Судья подчеркнул, что никто не имеет права ограничивать свободу слова в рамках Первой поправки к Конституции страны. Этот процесс вошел в учебники по юриспруденции.

Фото: Википедия

В конце 90-х во время общественного разбирательства по поводу сексуального скандала вокруг имени Билла Клинтона Ларри Флинт на страницах своего издания выразил поддержку президенту. Пытаясь продемонстрировать лицемерие республиканских прокуроров Клинтона, Флинт предложил через рекламу в Washington Post до $ 1 млн в качестве доказательства того, что член Конгресса или другой высокопоставленный правительственный чиновник был вовлечен в супружескую измену.

В 2016 году магнат призывал предоставить ему любую аудио- или видеозапись, порочащую репутацию кандидата в президенты США Дональда Трампа, за что обещал вознаграждение в размере $ 1 млн.

Год спустя Флинт разместил в газете The Washington Post объявление, в котором пообещал $10 млн за информацию, которая может привести к импичменту 45-го президента США Дональда Трампа.

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На рождественской открытке 2019 года от Larry Flynt Publications, отправленной нескольким конгрессменам-республиканцам, было изображено убийство Трампа.

Фото: The Daily Mail

О жизни флинта написано несколько книг, а самый известный фильм о нем – "Народ против Ларри Флинта"режиссера Милоша Формана (1996 год). В основу сюжета положено судебное разбирательство Фауэлла и Флинта в суде. Главную роль в нем сыграл Вуди Харрельсон. Актер много времени провел в доме издателя, Флинт откровенно отвечал на вопросы, желая, чтобы его образ получился достоверным. Роль супруги Флинта – Алтеи исполнила солистка рок-группы Hole Кортни Лав.

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Ларри также принял участие в создании биографического фильма, перевоплотившись в судью. Через год после премьеры картина завоевала главную награду на Берлинском кинофестивале и стала номинантом по двум категориям премии "Оскар".

В 2008 году Флинт снял порнографический фильм с двойником бывшего кандидата в вице-президенты США Сары Пэйлин. Тогда фильм расценили как очернение кандидата.

Лари Флинт пять раз был женат. Самой известной его супругой и музой была Алтея, которая скончалась в 1987 году от передозировки амфетаминами. У него остались четыре дочери и сын от разных женщин.

Напомним, Ларри Флинт пожертвовал 50 тыс. долларов в фонд защиты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. "Если бы Wikileaks существовал в 2003 году, когда Джордж Буш-младший готовил войну в Ираке, Америка могла бы и не оказаться в той ужасной ситуации, в которой она находится теперь, когда наша армия воюет в трех странах, включая Пакистан", — заявил медиамагнат.