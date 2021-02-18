Кремль порадив США зайнятися Техасом замість "Північного потоку-2" (відео)

Дмитро Пєсков заявив, що цей проект "абсолютно не стосується енергозабезпечення Сполучених Штатів Америки".

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що замість того, щоб цікавитися будівництвом "Північного потоку-2", США варто турбуватися проблемами в штаті Техас, де мільйони людей постраждали від негоди, зокрема залишилися без світла.

Про це передає РІА Новини.

"Тут би, звичайно, газ би не завадив", — сказав Пєсков, коментуючи наслідки негоди в США.

Говорячи про "Північний потік-2", прес-секретар Путіна заявив, що цей проект "абсолютно не стосується енергозабезпечення Сполучених Штатів Америки", зате має відношення до забезпечення енергобезпеки Європи, особливо в умовах зміни клімату.

"Напевно, нашим американським партнерам є сенс меншою мірою цікавитися "Північним потоком-2" і більшою мірою все-таки цікавитися подіями в Хʼюстоні, у Техасі, енергозабезпеченням, теплозабезпеченням", — сказав Пєсков

Агентство також повідомляє, що Техас важко переживає комунальний колапс через морози та сніг.

"Величезні черги за продуктами", — йдеться в повідомленні.

Після масових аварій на водопроводах у штаті також утворилися черги до водоколонок.

Зазначимо, прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку. Він також сказав, що Сполучені Штати ухвалять рішення щодо санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2" вже після закінчення його будівництва.

У Бундестазі Німеччини запропонували заморозити будівництво "Північного потоку-2" на час переговорів ЄС, США та Росії про подальшу долю проекту. За словами голови комітету з міжнародних справ Норберта Рентгена, існує необхідність в тому, щоб розвіяти побоювання, що трубопровід використовуватимуть як геополітичну зброю проти східноєвропейських країн.

Президент США Джо Байден назвав російський газопровід "Північний потік-2" "поганою угодою для Європи".

А президент РФ Володимир Путін заявив, що Захід прагне зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", щоб Росія заплатила за "їхній геополітичний проект в Україні".