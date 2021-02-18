Кремль посоветовал США заняться Техасом вместо "Северного потока-2" (видео)

Дмитрий Песков заявил, что этот проект "абсолютно не касается энергообеспечения Соединенных Штатов Америки".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что вместо того, чтобы интересоваться строительством "Северного потока-2", США стоит обеспокоиться проблемами в штате Техас, где миллионы людей пострадали от непогоды, в частности остались без света.

Об этом передает РИА Новости.

"Здесь бы, конечно, газ бы не помешал", – сказал Песков, комментируя последствия непогоды в США.

Говоря о "Северном потоке-2", пресс-секретарь Путина заявил, что этот проект "абсолютно не касается энергообеспечения Соединенных Штатов Америки", зато имеет отношение к обеспечению энергобезопасности Европы, особенно в условиях изменения климата.

"Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком — 2" и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением", – сказал Песков.

Агентство также сообщает, что Техас тяжело переживает коммунальный коллапс из-за морозов и снега.

"Огромные очереди за продуктами", – говорится в сообщении.

После массовых аварий на водопроводах в штате также образовались очереди к водоколонкам.

Отметим, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность. Он также сказал, что Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении трубопровода "Северный потока-2" уже после окончания его строительства.

В Бундестаге Германии предложили заморозить строительство "Северного потока – 2" на время переговоров ЕС, США и России о дальнейшей судьбе проекта. По словам главы комитета по международным делам Норберта Рентгена, существует необходимость в том, чтобы развеять опасения, что трубопровод будут использовать как геополитическое оружие против восточноевропейских стран.

Президент США Джо Байден назвал российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".

А президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад стремится остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", чтобы Россия заплатила за "их геополитический проект на Украине".